DOCUMENT - Bilanțul Guvernului Dăncilă, la 6 luni de activitate: premierul prezintă cifre spectaculoase

Premierul Viorica Dăncilă a prezentat bilanțul pentru primele 6 luni de guvernare. Ea arată că măsurile aplicate prin intermediul programului de guvernare au produs o creștere substanțială a veniturilor la bugetul de stat.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că nivelul de absorbție al fondurilor europene a ajuns, în primul semestru, la 19%, iar obiectivul final este de 25%.

”Veniturile la bugetul de stat au fost in primele 6 luni cu 12% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut. In vistieria statului au intrat, lunar, 530 de milioane de euro. Acest surplus au fost folosite pentru a sustine cresterile de venit ale populatiei, precum si cresterea investitiilor.

- Transferul contributiilor a adus la buget 12,6 miliarde de lei.

- Daca vom cumula plusul de 12,6 miliade din contributii cu minusul din 3,1 din impozitul pe venit constatam ca avem un beneficiu net la buget fara ai afecta nici pe angajati, nici pe angajatori.

- Reducerea deficitului la bugetul de pensii: Avem 3,1 miliarde lei care au ramas disponibili in bugetul de stat.

- Am fost acuzati ca nu atragem dusficiente fonduri europene. Sa ne uitam la cifre: Avem o crestere de 19,7% fata de anul trecut, dar o diferenta de 10 ori mai mare fata de primul trimestru din 2016.

- La fel de bine se vad diferentele si daca vom compara procentele de absorbtie. Pentru finalul acestui an ne-am propis sa atingem nivelul de 25%.

- Investitiile publice reprezinta un capitol vizat de critici. In semestrul I 2017 investitiile erau de 6 miliarde de lei. Acum sunt de 9,1 miliarde de lei. Graficul ne arata cat de lipsite de temei au fost aceste critici.

- Investitii straine directe - ne arata ca din fericire investitorii nu se lasa influentati de stirile false si alarmiste lansate de criticii guvernului.

- Sa ne uitam la cifre: Investitorii nu au plecat, dimpotriva, au venit si au investit cu incredere in Romania.

- Somajul: In decembrie 2016 somajul era de 4,8%. In decembrie 2017 - 4,0%. Vom continua masurile astfel incat sa-i stimulam pe cei care vor sa munceasca si nu pe cei care vor sa stea acasa.

- Anul viitor punctul de pensie va creste cu 15%. Ne-am repsectat promisiunea de a majora pensia minima garantata, cu 60%.

- O masura deosebit de importanta pentru pensionari e cresterea plafonului de vent pentru cei care veneficiaza de compensarea la medicamente de 90%. Unii erau in situatia sa dea mai multi bani pe medicamente decat cresterea primita.

- Sa nu uitam ca la preluarea guvernarii acest plafon era de doar 700 de lei.

- Cresterea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap. Daca ne uitam la grafic, in decembrie 2016 era de 52 de euro, in decembrie 2017 - 73 de euro, in iunie 2018 100 de euro. Avem o crestere cu 110%.

- Debirocratizarea: Avem pentru cei cu venituri din activitati independente masuri. In primul rand am redus de la 7 declaratii fiscale la o singura declaratie, am redus termenele de depunere si se vor face online.

- In domneiul sanatatii - aceasta guvernare e singura ca a asigurat venituri mari pentru cei care ne asigura sanatatea si ne salveaza viata. S-a oprit exodul medicilor tineri, veniturile se apropie de cele din UE.

- Dotarea spitalelor cu echipamente de ultima generatie: degeaba ai medici bine platiti daca nu au echipament sa faca interventiile. Am achizitionat 16 computere tomograf, 24 aparate rezonanta magnetica, 21 sisteme de arhivare a imaginilor medicale si 51 de echipamente terapie intensiva. Sunt achizitionate si urmeaza sa fie instalate.

- Educatia: si aici am redus diferentele de venituri. Vedem aceste cresteri la care se adauga cresterile de salarii succesive care au avut loc de anul trecut. Intr-un an si jumatate veniturile nete au crescut cu aprox 40%.

- In ce priveste infrastructura de educatie: 145 de unitati de invatamant modernizate, 45 de crese si gradinite construite de la zero.

- Agricultura: daca va amintiti anii premergatori venirii la guvernare a coalitiei PSD-ALDE, erau proteste ale fermierilor din cauza intarzierilor la subventii.

Programul de colectare a lanii: Inainte de guvernarea PSD-ALDE, 70% din lana produsa in Romania se ardea. In acest semestru sunt 32.328 de crescatori inscrisi in programul ce prevede acordarea unui leu pentru fiecare kilogram de lana colectata.

- In domeniul cresterii suinelor, acest guvern a facut prima actiune concreta de salvare a doua rase pur romanesti - Bazna si Mangalita. E o chestiune de mandrie nationala si un sprijin concret crescatorilor de porci. Pentru fiecare purcel livrat se acorda subventie de 250 de lei.

- Programul antigrindina - 26 de puncte de lansare de rachete antigrindina lansatae in primul trimestru din 2018.

- Programul tomate din fermele romanesti e un succes bine cunoscut. In 2016 aveam 50.000 de tone de tomate importate si exportam 3.000 de tone. Acum producem 65.564 de tone si ajungem la 90.000 la finalul anului, dublu fata de importuri.

Programul de colectare a lanii: Inainte de guvernarea PSD-ALDE, 70% din lana produsa in Romania se ardea. In acest semestru sunt 32.328 de crescatori inscrisi in programul ce prevede acordarea unui leu pentru fiecare kilogram de lana colectata.

- In domeniul cresterii suinelor, acest guvern a facut prima actiune concreta de salvare a doua rase pur romanesti - Bazna si Mangalita. E o chestiune de mandrie nationala si un sprijin concret crescatorilor de porci. Pentru fiecare purcel livrat se acorda subventie de 250 de lei.

- Programul antigrindina - 26 de puncte de lansare de rachete antigrindina lansatae in primul trimestru din 2018.

- Programul tomate din fermele romanesti e un succes bine cunoscut. In 2016 aveam 50.000 de tone de tomate importate si exportam 3.000 de tone. Acum producem 65.564 de tone si ajungem la 90.000 la finalul anului, dublu fata de importuri.”, a arătat Viorica Dăncilă.

CONSULTAȚI AICI ÎNTREG BILANȚUL PREZENTAT DE VIORICA DĂNCILĂ