DOCUMENT Guvernul german a propus administrației Trump un miliard de euro în schimbul blocării sancțiunilor împotriva Nord Stream 2

Guvernul german a oferit administraţiei Donald Trump sprijin financiar în valoare de până la 1 miliard de euro (1,21 miliarde de dolari) în încercarea de a împiedica Washingtonul să sancţioneze controversatul proiect NordStream 2, conform unui document publicat marţi de o organizaţie non-profit, citat de dpa.

Ministrul german de finanţe Olaf Scholz ar fi oferit aceste fonduri pentru importul de gaz natural lichefiat american, într-o scrisoare personală adresată omologului său de atunci, secretarul trezoreriei (ministru de finanţe) Steve Mnuchin.

Scrisoarea este datată 7 august 2020, oferta fiind inclusă într-un "document neoficial" ataşat, scrie agerpres.ro.

Sascha Mueller-Kraenner, director executiv al organizaţiei Acţiune ecologică Germania (DUH), care a publicat documentul, l-a calificat drept "scandalos" şi a evocat "o afacere murdară în detrimentul terţilor".

Potrivit documentului, guvernul german s-a oferit să investească în dezvoltarea de terminale GNL în Wilhelmshaven şi Brunsbuettel, pe coasta germană a Mării Nordului. În schimb, SUA li se cereau să permită "construcţia şi exploatarea nestingherite ale NordStream 2", ce ar urma să adică gaz din Rusia în Germania via Marea Baltică.

Ministerul Finanţelor din Berlin nu a comentat deocamdată subiectul, dar un purtător de cuvânt a afirmat că se pregăteşte o declaraţie.

