Dogecoin urmează trendul Bitcoin și scade cu peste 15%

Pe măsură ce autoritățile din China opresc curentul fermelor de minat criptomonede, în special Bitcoin, Dogecoin, o altă criptomonedă renumită, urmează trendul și își pierde peste 15% din valoarea de piață și ajunge la 0,22 dolari, conform decrypt.co

Sâmbătă, Dogecoin s-a întors în NASCAR ca sponsor, după o pauză de 7 ani. Ultima dată,,p ilotul mașinii Doge, Josh Wise, termina pe ultimul loc .

Cursa de sâmbătă a fost cu mult mai proastă , cu toate acestea, pilotul Stefan Parsons a intrat cu mașina cu tematică doge într-un perete . Dogecoin s-a alăturat epavelor la scurt timp, de data aceasta proverbial, când a pierdut 9,6% din valoare peste noapte.

Dogecoin a fost creat de programatorii software Jackson Palmer și Billy Markus în 2013, care intenționau să fie o satiră a culturii altcoin. Dogecoin a câștigat o bază de fani care sunt cunoscuți în mod colocvial ca „Armata Doge”.

O mare parte a popularității DOGE se datorează vizibilității sale ridicate în cultura celebrităților. Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, este probabil cel mai influent membru al armatei doge, ieșind frecvent ca suporter pe Twitter, unde i se alătură rapperul Snoop Dogg și basistul KISS Gene Simmons.

