Doi clujeni au fost arestați preventiv pentru agresiune sexuală asupra unor minori

Două persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, sub acuzaţia săvârşirii infracţiuni de agresiune sexuală asupra unor minori, potrivit Agerpres.

"Ambii inculpaţi se află în arest preventiv, la propunerea procurorului, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispunând arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile, începând cu data de 21.05.2020, respectiv 22.05.2020. Cercetările se desfăşoară în cauză de către organele de cercetare penală din cadrul IPJ Cluj - SIC, sub supravegherea procurorului. De asemenea, în cauză a fost acordat sprijin de către lucrători de poliţie din cadrul IPJ Teleorman", se arată într-un comunicat trimis, miercuri, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Citește și: Minerii se revoltă în Valea Jiului! Care sunt nemulțumirile lor și ce măsuri vor lua



Agresiunea sexuală s-a petrecut într-un centru comercial din Cluj-Napoca, precum şi la locuinţele inculpaţilor.



"În data de 19.05.2020, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca s-a înregistrat dosarul penal cu nr. 2660/P/2020, dosar în care în prezent se desfăşoară urmărirea penală faţă de inculpaţii: I.I. pentru comiterea infracţiunilor de agresiune sexuală în formă continuată, prev. de art. 219 alin. l şi 2 lit. c) cu aplic. art. 35 alin. l C.pen. şi agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1 şi 2 lit. c) C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. l C.pen. constând în aceea că în perioada februarie - mai 2020, în repetate rânduri, profitând de incapacitatea persoanei vătămate minore (în vârstă de 11 ani) de a-şi exprima voinţa, inculpatul ar fi săvârşit acte de natură sexuală (altele decât cele specifice violului) asupra acesteia, atât într-o încăpere din incinta unui centru comercial din Cluj-Napoca, precum şi la locuinţa inculpatului, cumpărându-i acesteia în prealabil diverse bunuri sau produse alimentare; de asemenea, în seara zilei de 17.05.2020, în timp ce se aflau în locuinţa unuia dintre minori, profitând de incapacitatea acestora de a-şi exprima voinţa, inculpatul ar fi exercitat asupra a două persoane vătămate minore (în vârstă de 11 ani, respectiv 9 ani) acte de natură sexuală (altele decât cele specifice violului)", se mai arată în comunicat.



O situaţie similară este şi în cazul celuilalt arestat preventiv.



"C.Z. pentru comiterea infracţiunilor de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. l şi 2 lit. c) C.pen., agresiune sexuală în formă continuată prev. de art. 219 alin. l şi 2 lit. c) cu aplic. art. 35 alin. l C.pen., agresiune sexuală în formă continuată, prev. de art. 219 alin. l şi 2 lit. c) cu aplic. art. 35 alin. l C.pen., toate cu aplic. art. 44 şi în cond. art. 38 alin. l C.pen. constând în aceea că în luna februarie 2020, în timp ce se aflau într-o încăpere din incinta unui centru comercial din Cluj-Napoca, profitând de incapacitatea persoanei vătămate minore (în vârstă de 11 ani) de a-şi exprima voinţa, inculpatul ar fi săvârşit acte de natură sexuală (altele decât cele specifice violului) asupra acesteia, promiţându-i o sumă de bani; de asemenea, în vara anului 2018, profitând de incapacitatea de a-şi exprima voinţa a persoanelor vătămate minore (în vârstă de 10 ani, respectiv 12 ani), inculpatul ar fi săvârşit acte de natură sexuală asupra acestora, în repetate rânduri, atât într-o încăpere din incinta unui centru comercial din Cluj-Napoca precum şi la locuinţa inculpatului", se menţionează în comunicatul Parchetului.