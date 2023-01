Nou atac armat la o şcoală din Statele Unite: doi elevi au fost uciși, iar un profesor este în stare critică

Doi elevi au murit şi un profesor este în stare gravă după un incident armat la o şcoală din Des Moines, statul Iowa, a anunţat poliţia, relatează CNN şi ABC News, scrie news.ro.

Împuşcăturile au fost raportate cu puţin înainte de ora 13.00, la o adresă unde are sediul o organizaţie non-profit numită Starts Right Here, care oferă cursuri inspiraţionale tinerilor aflaţi în situaţii de risc din şcolile publice din Des Moines.

Când au ajuns la faţa locului, pompierii şi poliţia au găsit persoane rănite, care au fost transportate la spital, dar două dintre ele au murit.

Motivaţia atacului este neclară, dar poliţia a declarat că împuşcăturile au fost "cu siguranţă ţintite" şi "nu întâmplătoare". Victimele nu au fost identificate şi nici vârsta lor nu a fost anunţată.

Aproximativ 20 de minute mai târziu după incident, trei potenţiali suspecţi au fost reţinuţi la un control în trafic, la circa 3 km de şcoală, potrivit poliţiei, care primise informaţii despre o maşină care ar fi avut legătură cu împuşcăturile. În momentul în care vehiculul a fost oprit în trafic, două persoane au rămas în maşina, iar o a treia a ieşit şi a rupt-o la fugă. Poliţia a găsit ulterior suspectul cu ajutorul unui câine de urmărire.

Nici numele suspecţilor nu au fost anunţate şi nu se ştie deocamdată dacă au fost acuzaţi de ceva.

Guvernatorul statului Iowa, Kim Reynolds, a declarat într-o declaraţie că este "şocată şi întristată". Ea a spus că a avut ocazia să vadă personal "cât de mult" personalul acestei şcoli "lucra pentru a ajuta copiii aflaţi în situaţii de risc prin acest program de educaţie alternativă".

Guvernatoarea face parte din consiliul consultativ al şcolii.