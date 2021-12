Doi fotbaliști trecuți prin Liga I, în lotul Camerunului pentru CAN

Fundaşii Collins Fai şi Michael Ngadeu, foşti fotbalişti în Liga I, sunt în lotul Camerunului pentru Cupa Africii pe Naţiuni (CAN), care va avea loc între 9 ianuarie şi 6 februarie.

Collins Fai, care a evoluat la Dinamo Bucureşti, şi Michael Ngadeu, fost la FC Botoşani, joacă acum în Belgia, la Sandard Liege, respectiv Gent. Ei se află printre cei 28 de jucători convocaţi de selecţionerul portughez al Camerunului, Toni Conceiçao. Acesta le-a antrenat în România pe CFR Cluj, FC Braşov şi Astra Giurgiu.Atacantul lui Bayern Munchen, Eric Maxim Choupo-Moting, testat pozitiv la Covid-19 la mijlocul lui noiembrie, a fost inclus în lotul "leilor neîmblânziţi", la fel ca atacantul lui Olympique Lyon, Karl Toko-Ekambi, informează AFP. În schimb, fundaşul central al lui Liverpool, Joel Matip, nu a fost reţinut.Camerunul, una din favoritele competiţiei alături de Egiptul lui Mohamed Salah, va juca meciul de deschidere a CAN la Yaounde pe 9 ianuarie împotriva Burkina Faso, după care or întâlni Etiopia şi Insulele Capului Verde în Grupa A.Camerunezii au câştigat de cinci ori CAN, ultima oară în 2017.Cupa Africii pe Naţiuni se va desfăşura conform programului în Camerun, în ciuda zvonurilor insistente despre o amânare sau o anulare a competiţiei din cauza pandemiei de Covid-19, a confirmat marţi preşedintele Confederaţiei africane de fotbal (CAF), Patrice Motsepe.Lotul alcătuit de Toni Conceicao este următorul:portari: Simon Omossola (AS Vita Club), Devis Epassy (OFI Creta), Jean Efala Konguep (Akwa United), Andre Onana (Ajax Amsterdam)fundaşi: Collins Fai (Standard Liege), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Michael Ngadeu (Gent), Jean-Charles Castelletto (FC Nantes), Harold Moukoudi (AS Saint-Etienne), Jerome Onguene (RB Salzburg), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Ambroise Oyongo (Montpellier), Enzo Ebosse (Angers)mijlocaşi: Jean Onana (Girondins de Bordeaux), Andre-Frank Zambo-Anguissa (Napoli), Yvan Neyou (AS Saint-Etienne), James Lea-Siliki (Middlesbrough), Martin Hongla (Hellas Verona), Samuel Gouet (KV Mechelen), Pierre Kunde (Olympiakos Pireu)atacanţi: Vincent Aboubakar (Al-Nassr Riad), Stephane Bahoken (Angers), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munchen), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys Berna), Ignatius Ganago (Lens), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua), Karl Toko-Ekambi (Olympique Lyon), Clinton Njie (Dinamo Moscova)