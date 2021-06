Doi morţi şi cinci răniţi în explozia unei maşini-capcană în sudul Libiei

Doi agenţi ai forţelor de ordine şi-au pierdut viaţa şi cinci au fost răniţi duminică seara în explozia unei maşini-capcană vizând un punct de control din oraşul libian Sebha (sud), a făcut cunoscut o sursă din cadrul poliţiei, citată de AFP preluat de agerpres.

"O maşină-capcană a explodat în timp ce traversa un baraj rutier desfăşurat de forţele de ordine", a declarat un responsabil al poliţiei din Sebha, un oraş situat în deşert la 750 km sud de Tripoli.

"Doi agenţi de securitate au fost ucişi, alţi cinci au fost răniţi şi s-au înregistrat importante pagube materiale", a adăugat sursa.Imaginile difuzate de presa locală arată au arătat autovehicule ale forţelor de ordine grav avariate, înconjurate de resturi ale exploziei.Atacul nu a fost revendicat deocamdată.Şeful guvernului de tranziţie, Abdul Hamid Dbeibeh, a condamnat pe Twitter în noaptea de duminică spre luni un "act terorist laş", prezentând condoleanţe familiilor celor doi "martiri"."Războiul nostru împotriva terorismului continuă", a dat asigurări Dbeibah.Capitală a regiunii Fezzan, în sudul Libiei, Sabha se află sub controlul autoproclamatei Armate Naţionale Libiene (LNA) a mareşalului Khalifa Haftar, omul forte din estul Libiei. Oraşul fost scena mai multor atacuri jihadiste în ultimii ani.Libia s-a scufundat în haos după revolta populară care provocat căderea regimului Muammar Gaddafi în 2011. O criză politică majoră - cu autorităţi rivale în estul şi vestul ţării -, combinată cu dezintegrarea aparatului de securitate, a favorizat sosirea în ţara nord-africană a unor grupări jihadiste ca Stat Islamic (SI).După pierderea fiefurilor sale din jurul oraşelor Sirte (nord-centru) şi Derna (est) în 2018, SI a slăbit considerabil, iar membrii săi s-au retras în deşert ori s-au alăturat populaţiei de pe coasta mediteraneană.Acest atentat a avut loc în timp ce ţara este angajată într-un proces politic sub egida ONU care a permis instalarea, în martie, a unui guvern de tranziţie condus de Abdul Hamid Dbeibeh însărcinat cu reunificarea ţării şi pregătirea unor duble alegeri, legislative şi prezidenţiale cruciale programate în decembrie.

BREAKING | Footage from the site of the explosion of the suicide car bomb in the city of #Sebha , after the arrival of patrols from the 106th Brigade. #Libya pic.twitter.com/NxXoeJtxsU

Photos from the site of the attack at Maziq Gate in #Sebha and the remains of the suicide car bomb and the damage caused by shrapnel from explosion at the gate. #Libya pic.twitter.com/Y3eRgDgmF9