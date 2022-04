Doi noi primari PSD în județul Galați

În cadrul conferinței de presă organizate astăzi, 14 aprilie, la sediul Organizației Județene a Partidului Social Democrat, au fost prezentați doi noi primari care au ales tabăra socialiștilor. Este vorba despre primarul comunei Matca, Marin Gheorghe și primarul comunei Cudalbi, Grigore Gheonea, foști membri ai partidului Pro România.

”Avem alături de noi doi primari foarte buni, foarte eficienţi. Cele două localităţi trebuie să beneficieze de tot ceea ce înseamnă o schimbare a vieţii locuitorilor în bine şi această echipă a Partidului Social Democrat formată din preşedintele Costel Fotea şi primarul Ionuţ Pucheanu a arătat că în tot ceea ce înseamnă transformarea localităţilor din judeţul Galaţi, această acţiune se petrece în condiţii foarte bune şi aceasta a fost şi dorinţa domniilor lor de a se alătura echipei Partidului Social Democrat”, a spus preşedintele organizaţiei gălăţene a PSD, Dan Nica.

Totodată, primarul comunei Matca, Marin Gheorghe a declarat că a avut întotdeauna o colaborare foarte bună cu europarlamentarul Dan Nica și cu președintele CJ, Costel Fotea, acesta fiind și motivul alegerii înscrierii sale în Partidul Social Democrat.

”Chiar de când mi-am propus să candidez am vrut să fac ceva bun, să dezvoltăm comunitatea noastră. Atunci nu am putut să candidez din partea PSD şi am candidat din partea Pro România. După ce am câştigat alegerile locale, Pro România nu a mai fost pe plan naţional. Şi atunci m-am îndreptat către PSD pentru că gândul meu a fost de la început să fiu cu partea socială”, a spus primarul comunei Matca.

Primarul comunei Cudalbi a reiterat cele declarate de colegul său.

”Am candidat din partea partidului Pro România. deşi am fost membru PSD din 1994, conjunctura a făcut ca după două mandate de viceprimar alături de un primar PSD a fost o neînţelegere şi el a candidat din partea PSD, eu din partea Pro România. Nu am fost plecat nicio secundă, nici cu gândul, nici cu inima din PSD”, a declarat primarul comunei Cudalbi, Grigore Gheonea.