Doi protagoniști din 'Vikingii', la premiera românească a sezonului final: 'Am crescut împreună'

Doi dintre protagoniștii serialului ”Vikings/ Vikingii” au venit la București, joi, pentru lansarea ultimului sezon al seriei, și s-au întâlnit cu fanii români pentru a vorbi despre încheierea poveștii personajelor lor: ”Într-un fel am crescut împreună”, a spus Georgia Hirst, care joacă rolul Torvi.

Georgia Hirst și Jordan Patrick Smith care interpretează rolurile Torvi și Ubbe, în serialul ”Vikings” au dat autografe la București și s-au fotografiat cu fanii serialului.

”Când am început să joc în serial aveam 19 ani. Personajul meu avea 14-15 ani, acum, a ajuns să fie mult mai în vârstă decât mine. Într-un fel am crescut împreună. Am încercat să folosesc experiențe personale pentru a arăta ce i se întâmplă. Poate și faptul că este atât de umană a transformat-o într-un personaj de care spectatorii sunt legați. Am învățat multe de la personajul pe care l-am interpretat. Nici nu mai am cum să îmi imaginez că ar putea să joace altcineva acest rol. Simt că este a mea acum”, a spus Georgia Hirst, interpreta rolului Torvi, în serial.

”În funcție de scenă aveam nevoie de perioade de timp diferite de pregătire. Pentru o bătălie, de exemplu, trebuia să exersez cel puțin câte o săptămână în care să mă pregătesc fizic pentru câteva ore pe zi. Când am început nu aveam cine știe ce coordonare. Pe platou ziceai că sunt o girafă care aleargă cu picioarele și mâinile în toate direcțiile”, a povestit actrița la București.

Serialul ”Vikings/ Vikingii” este produs de Michael Hirst pentru canalul History. Seria a debutat în 2013 și joi a fost lansat al șaselea și ultimul sezon. Printre surprizele ultimelor 20 de episoade se numără și faptul că regia unuia dintre ele i-a fost încredințată actriței Katheryn Winnick, interpreta Lagerthei. Urmașii lui Ragnar, Bjorn, Ubbe și Hvitserk continuă să își caute propriile drumuri în legendă după alungarea fratelui lor Ivar Fără-de-Oase, a cărui răzbunare începe să se profileze. Din distribuția celui de-al șaselea sezon nu lipsesc Katheryn Winnick (Lagertha), Alexander Ludwig (Bjorn), Alex Høgh Andersen (Ivar Fără-de-Oase), Georgia Hirst (Torvi), Jordan Patrick Smith (Ubbe) și Marco Ilsø ( Hvitserk).