Doi soţi din Sibiu, la un pas de moarte după ce s-au răsturnat cu maşina

Doi soţi au fost transportaţi, cu mai multe răni, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, după ce s-au răsturnat cu maşina în localitatea Cornăţel, a anunţat Poliţia.

"DJ 106, in zona localităţii Cornăţel, pe un tronson de drum in curbă la stânga, şoferul unui autoturism condus spre Agnita, pierde controlul direcţiei de deplasare şi se răstoarnă in afara drumului. Şoferul, 89 de ani şi soţia acestuia, 81 de ani, sibieni, au suferit vătămări corporale şi vor fi transportaţi la spital conştienţi. În prezent, se fac cercetări in vederea stabilirii cauzei exacte care a dus la producerea evenimentului, fără mari probleme de trafic", a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, Elena Welter, potrivit Agerpres.ro.

Femeia, în vârstă de 81 de ani, cu durere toracică, a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe Sibiu, de către echipajul SMURD, iar bărbatul de 89 de ani a fost transportat la spital de către echipajul SAJ, cu un traumatism toracic.