Doi tineri şoferi, depistaţi la volan sub influenţa drogurilor

Astfel, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mehedinţi, o tânără de 21 de ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin, a fost depistată, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu, după ce ar fi consumat cannabis.De asemenea, un tânăr de 21 de ani, din comuna Hinova a fost prins în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Iorga, după ce ar fi consumat cocaină, potrivit valorilor indicate de aparatul DrugTest.Poliţiştii au întocmit dosare penale, sub aspectul săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.Potrivit IPJ Mehedinţi, în ultimele 72 de ore, poliţiştii din judeţ au constatat 544 de abateri la regimul circulaţiei pe drumurile publice şi au sancţionat 150 de conducători auto care au depăşit viteza legală pe diferite sectoare de drum şi 68 care nu au purtat centura de siguranţă. Valoarea totală a sancţiunilor aplicate a fost de peste 177.000 lei. Au fost reţinute în vederea suspendării sau anulării 44 de permise de conducere şi au fost retrase 17 de certificate de înmatriculare.