Doliu în familia lui Mircea Snegur - Primul preşedinte al Moldovei şi-a petrecut soţia pe ultimul drum

Primul preşedinte al Moldovei, Mircea Snegur şi-a petrecut astăzi soţia pe ultimul drum. Rudele, prietenii, colegii, dar şi mai mulţi politicieni au venit să-şi ia rămas bun de la fosta prima doamnă a ţării, Georgeta Snegur. Ceremonia funerară a avut loc la Biserica Tuturor Sfinţilor de la Cimitirul Central din Capitală, unde aceasta a fost înmormântată, potrivit publika.md

La funeralii au venit mai mulţi foşti deputaţi şi demnitari de stat, printre care şi al treilea preşedinte al ţării, Vladimir Voronin.

SERAFIM URECHEAN, fostul primar general al oraşului Chişinău: "A fost o citadelă de nădejde, un sprijin, în activitatea deloc nu uşoară a primului preşedinte al Republicii Moldova. Trecând atunci toată ţara prin momente foarte grele".

MIHAI COTOROBAI, fost deputat: "Doamna Georgeta a fost un om, a fost o femeie deosebită. O mamă absolut responsabilă, care ţinea la control activităţile, paşii copiilor lor. În primul rând era grija faţă de primul preşedinte. Durerea e foarte mare.

CONSTANTIN TAMPIZA, fostul ministru al Economiei al Republicii Moldova: "E o pierdere destul de grea pentru familie, pentru rude, pentru apropiaţi. O să lipsească căldura, căldura mâinilor, o să lipsească zâmbetul pe buze a unei femei modeste, primitoare".

Colegii, rudele şi prietenii familiei Snegur spun că au pierdut un om foarte drag.

"O femeie extraordinar de modestă. Cu multă demnitate".

"A fost o femeie foarte bună, o mamă, soţie bună şi am venit să o petrecem pe ultimul drum".

Georgeta Snegur s-a stins din viaţă în data de 23 decembrie la vârsta de 82 de ani. Ea a fost prima doamnă a Republici Moldova, în perioada 1990 – 1997.

Soții Snegur s-au cunoscut acum 58 de ani la spitalul în care viitoarea prima doamnă a ţării lucra în calitate de asistentă medicală. Cei doi s-au căsătorit după jumătate de an. Soţii Snegur au crescut doi copii.

