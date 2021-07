Doliu în Italia: a murit scriitorul şi editorul Roberto Calasso la vârsta de 80 de ani

Scriitorul şi editorul italian Roberto Calasso, "el însuşi o instituţie literară", ale cărui explorări erudite ale miturilor şi literaturii au fost traduse în peste 20 de limbi, a murit la vârsta de 80 de ani, a anunţat editura sa Adelphi, scrie Reuters, informează News.ro.

Fiul unui profesor universitar antifascist, Calasso s-a născut la Florenţa în 1941 şi a demonstrat rapid o inteligenţă literară citind monumentala operă a lui Proust "În căutarea timpului pierdut" la vârsta de 13 ani.

Vorbea fluent mai multe limbi. Cele mai cunoscute lucrări ale sale sunt "The Ruin of Kasch", "Ka" şi "The Marriage of Cadmus and Harmony", o repovestire a lumii mitului grecesc, dar subiectele sale au fost de la zeii antici la pictorul Tiepolo şi scriitori precum Kafka şi Baudelaire.

De asemenea, a stabilit un loc distinct în viaţa culturală italiană în calitate de director al prestigioasei edituri din Milano Adelphi Edizioni unde a lucrat aproape 60 de ani pe care a cumpărat-o în 2015 pentru a împiedica vânzarea ei către gigantul grup Mondadori.

"Roberto Calasso a fost şi va continua să fie o figură centrală de referinţă pentru panorama literară italiană şi internaţională", a transmis editura rivala Feltrinelli.

The Paris Review l-a numit "el însuşi o instituţie literară" - cu amestecul său ezoteric de interese - de la Marlon Brando la scriitori din secolul al XVII-lea - care a devenit unul dintre cei mai recunoscuţi scriitori din Italia la nivel internaţional.

Moartea sa, după o lungă suferinţă, coincide cu publicarea a două noi opere, una de memorii a copilăriei sale în vremea Războiului în Florenţa în care una dintre primele sale amintiri este că s-a ascuns cu părinţii de Poliţia fascistă.