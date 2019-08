DOLIU în lumea cinematografiei - Un CELEBRU actor a murit de cancer

Actorul Peter Fonda, starul filmului „Easy Rider”, a murit vineri, la Los Angeles, din cauza unui cancer pulmonar, scrie Variety. El avea vârsta de 79 de ani.

Sora lui, actriţa Jane Fonda a transmis: „Sunt foarte tristă. A fost dragul meu frate mai mic. Oratorul familiei. Am petrecut clipe frumoase împreună în aceste ultime zile. A plecat râzând”, conform News.ro.

În numele familiei, văduva lui, Parky, a emis un comunicat: „În unul dintre cele mai triste momente ale vieţii noastre, nu putem găsi cuvintele potrivite pentru a exprima durerea din inimile noastre... În timp ce jelim pierderea acestui bărbat blând şi graţios, ne dorim ca toţi să celebreze spiritul lui neînduplecat şi dragostea lui pentru viaţă. În onoarea lui Peter, ridicaţi paharul pentru libertate”.

De două ori nominalizat la Oscar - pentru scenariul „Easy Rider” (1969), pe care l-a scris cu Dennis Hopper şi Terry Southern, şi pentru rolul principal din „Ulee's Gold” (1997) - Peter Fonda a fost recompensat, între altele, de-a lungul carierei, cu două Globuri de Aur şi o stea pe Hollywood Walk of Fame, în 2003.

Între filmele în care a jucat se numără „Ghost Rider” (2007), alături de Nicolas Cage, comedia „Wild Hogs” (2007), împreună cu John Travolta şi Tim Allen, remake-ul „3:10 to Yuma” şi drama politică „The Runner” (2015).

Înainte de „Easy Rider”, în care a jucat rolul principal şi pentru care a fost producător, Fonda a făcut parte din distribuţia „The Wild Angels” (1966), împreună cu Nancy Sinatra şi Bruce Dern. Acesta a fost primul rol din seria de filme de succes cu şi despre motociclişti produse de American International Pictures.

A jucat alături de Jane Fonda într-un segment al filmului „Spirits of the Dead”, regizat de soţul ei de atunci, Roger Vadim. Pe platourile de filmare pentru această peliculă, Peter Fonda l-a întâlnit pe Terry Southern, cu care a făcut apoi echipă pentru „Easy Rider”, regizat de Hopper. Lungmetrajul a fost premiat la Cannes pentru debut şi a fost adăugat în National Film Registry, pentru importanţa culturală, istorică şi estetică.

Fonda şi Hopper aveau să se contrazică timp de decenii privind cui a aparţinut ideea filmului.

Peter Fonda a regizat trei filme în anii 1970 - „The Hired Hand”, „Idaho Transfer”, care a fost lansat cu greu, şi mediocrul „Wanda Nevada”, cu Brooke Shields şi tatăl lui, Henry Fonda, în distribuţie. Acesta din urmă a fost singurul film în care Peter şi Henry Fonda au jucat împreună.

Şi-a lansat autobiografia, „Don’t Tell Dad: A Memoir”, în 1998.

Fiica lui, Bridget, a debutat şi a devenit cunoscută în anii 1990. Au lucrat împreună pentru „South of Heaven, West of Hell” al lui Dwight Yoakam şi „Thomas and the Magic Railroad”, lansate în 2000.

Născut în New York, pe 23 februarie 1940, Peter Fonda a fost singurul fiu al lui Henry Fonda. Pe când avea 10 ani, mama lui s-a sinucis într-un centru medical. A urmat cursurile Universităţii din Nebraska, a jucat pe Broadway şi în producţii de televiziune. A devenit cunoscut odată cu interpretarea din „The Wild Angels”.

Peter Fonda a fost căsătorit de trei ori. Ultima dată, cu Margaret (Parky) DeVogelaere, din 2011.