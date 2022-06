Doliu în lumea muzicii rock: Un membru fondator al trupei Bon Jovi a murit

Fostul basist Alec John Such, membru fondator al legendarei trupe rock americane Bon Jovi, a murit la vârsta de 70 de ani, a anunțat grupul, conform BBC, scrie Mediafax.

Such a cântat alături de ei din 1983 până în 1994, când formația a avut hituri precum You Give Love a Bad Name, Livin' on a Prayer și Bad Medicine.

I s-a atribuit meritul de a fi adus trupa împreună și a fost amintit ca un prieten drag care era "sălbatic și plin de viață".

Grupul nu a oferite detalii despre cum sau unde a murit.

"Alec a fost parte integrantă în formarea trupei", a scris pe Twitter cântărețul și compozitorul Jon Bon Jovi.

Prieten din copilărie cu toboșarul Tico Torres, el l-a adus pe chitaristul și compozitorul Richie Sambora pentru a forma trupa, a spus Bon Jovi.

Născut la New York la 14 noiembrie 1951, Such a devenit o figură familiară pe scena muzicală din New Jersey. El a cântat inițial într-o trupă numită The Message.

Era mai în vârstă decât colegii săi de trupă, după cum a remarcat ani mai târziu într-un interviu pentru The Asbury Park Press. "Casa de discuri obișnuia să mintă în legătură cu vârsta mea", a spus el. "Aveam 31 de ani când m-am alăturat. Eram cu 10 ani mai în vârstă decât restul trupei. Sora mea s-a supărat foarte tare în cele din urmă pentru că ziarele o descriau ca fiind sora mea mai mare, când de fapt era mai tânără."

Diferența de vârstă a fost motivul pentru care a plecat în cele din urmă, a spus el.