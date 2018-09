Doliu în lumea muzicii! Un celebru pianist a murit

Conway Savage, pianist de aproximativ trei decenii în trupa The Bad Seeds a lui Nick Cave, a murit la vârsta de 58 de ani, scrie news.ro.

Muzicianul a fost diagnosticat în 2017 cu o tumoare la creier şi a murit pe 2 septembrie, potrivit unui anunţ făcut de trupă şi citat de The Guardian.

„Iubitul nostru Conway a murit duminică seară. Membru al Bad Seeds de aproximativ trei decenii, irascibil, amuzant, sentimental, blând, onest şi unic - a fost toate aceste lucruri şi, literalmente, «a avut darul unei voci de aur»”.

Mesajul a continuat: „Într-o noapte de beţie, la patru dimineaţa, în barul unui hotel din Koln, Conway s-a aşezat la pian şi ne-a cântat «Streets of Laredo», în stilul lui dulce, melancolic, şi a oprit lumea pentru un moment. Nu a fost niciun ochi uscat în încăpere. Rămas bun, Conway, nu este niciun ochi uscat în încăpere”.

Citește și: Al Pacino va susţine în luna octombrie două reprezentaţii la Paris

Australianul Conway Savage s-a alăturat The Bad Seeds pentru a şaselea album, „The Good Son”, şi şi-a adus aportul la următoarele discuri, între care „Murder Ballads”, „The Boatman’s Call”, „Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus” şi „Dig, Lazarus, Dig!!!”.

Născut pe 27 iulie 1960, el a început să cânte la pian în adolescenţă. A cântat alături de toboşarul Jim White în grupul Happy Orphans, iar înainte de Bad Seeds, în Feral Dinosaurs, Dust on the Bible şi Dave Last and the Legendary Boy Kings.

Ultima sesiune de înregistrări la care a participat Savage alături de Bad Seeds a fost pentru albumul „Push the Sky Away” (2013).