Doliu în studiourile Paramount: Celebrul producător al Chinatown, Godfather şi Urban Cowboy s-a stins din viață

Robert Evans, directorul executiv al studioului Paramount, care a produs "Chinatown", "Godfather" şi "Urban Cowboy" şi a cărui viaţă a fost la fel de melodramatică şi impresionantă precum oricare dintre filmele sale, a murit sâmbătă noapte, la vârsta de 89 de ani, scrie Variety.

Fără talent actoricesc, Evans a primit puţine roluri dar fără experienţă de studio a fost numit la conducerea Paramount în anii '60.

Primul său film în calitate de producător a fost clasicul "Chinatown", urmat de "Marathon Man" şi "Urban Cowboy".

Alura sa distinsă şi stilul de a vorbi l-au transformat într-o figură emblematică, fiind singurul director executiv care a jucat în propriile sale seriale TV de animaţie.

Viaţa sa a fost un continuu roller-coaster. În ciuda succeselor sale, actriţa Ali MacGraw l-a părăsit pentru Steve McQueen, partenera din "The Getaway" (1972), un triunghi amoros care a fost în atenţia presei mult timp. MacGraw a fost a treia din cele şapte soţii ale lui Evans. În 1980, Evans a fost arestat pentru posesie de droguri şi câţiva ani mai târziu a fost implicat într-un scandal şi mai mare: uciderea lui Roy Radin în timpul producţiei la "The Cotton Club". Din cauza asocierii cu Radin, Evans a avut de suferit deşi nu au existat dovezi că ar fi ştiut sau ar fi avut legătură cu crima.

Evans s-a născut la New York şi numele său real era Robert Shapera. Înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, el a colaborat la mai mult de 300 de emisiuni radio şi TV. Problemele la plămâni l-au obligat să se retragă pentru un an, după care a constatat că celebritatea sa a avut de suferit. A lucrat ca vânzător la o firmă de articole sportive, al cărui co-fondator era fratele său, Charles.

În 1998, Evans a suferit un infarct care l-a lăsat paralizat pe o parte şi în imposibilitatea de a mai vorbi, dar şi-a revenit complet după ce a făcut terapie. A avut o revenire de succes în 2002 cu "The Kid Stays in the Picture", regizat de Nanette Burstein şi Brett Morgen, în care Evans a vorbit despre viaţa sa.

Când a devenit şeful Paramount Pictures în 1967, sistemul studiourilor de producţie care clădise epoca de aur a Hollywoodului se prăbuşea iar Evans a ajutat la crearea unei noi generaţii de regizori care au ajuns să fie numiţi "noul Hollywood": Francis Ford Coppola, Roman Polanski, John Schlesinger şi John Frankenheimer, printre alţii.

La vârsta de 36 de ani, Evans era cel mai tânăr director de producţie al Paramount. În 1974, după ce a renunţat la conducerea studioului, a înfiinţat compania Robert Evans Productions, care a produs ultima dată filmul "How to Lose a Guy in 10 Days", cu Kate Hudson şi Matthew McConaughey, în 2003.

A fost căsătorit şi a divorţat de şapte ori, prima dată cu actriţa Sharon Hugueny, apoi cu actriţa Camilla Sparv şi, după divorţul de Ali MacGraw, cu fosta Miss American Phyllis George. Căsătoria sa scurtă în 1998 cu actriţa Catherine Oxenberg a fost anulată. Apoi a fost căsătorit cu Leslie Ann Woodward şi cu Victoria White.

Din mariajul lui Robert Evans şi Ali MacGraw a rezultat un fiu, Josh, actor şi regizor. Producătorul are un nepot.