Doliu la Hollywood: Un regizor american, laureat al premiilor Oscar, a murit la 82 de ani

Regizorul american Peter Bogdanovich, laureat cu Oscar pentru filmul devenit clasic "The Last Picture Show" (1971), a murit la 82 de ani, a informat joi publicaţia The Hollywood Reporter, citată de EFE.

Fiica sa, Antonia Bogdanovich, a declarat publicaţiei că cineastul s-a stins din viaţă miercuri, puţin după miezul nopţii, în casa lui din Los Angeles, potrivit Agerpres.ro.

Peter Bogdanovich, născut în 1939 la New York (SUA), a fost unul dintre cei mai importanţi regizori ai noului val de la Hollywood din anii 1970 şi lasă în urmă o amplă filmografie, din care fac parte titluri precum "What's Up, Doc?" (1972) şi "Paper Moon" (1973).