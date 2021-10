Doliu la ÎCCJ: judecătoarea Bianca Elena Țăndărescu a încetat din viață

Ministerul Public anunță decesul judecătoarei Bianca Elena Țăndărescu, de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție îşi exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veșnice a doamnei BIANCA ELENA ȚĂNDĂRESCU, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, şi transmite condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, transmite Ministerul Public.

În comunicare nu se precizează motivul decesului.

Bianca Elena Țăndărescu a absolvit Facultatea de Drept in 1996. Țăndărescu și-a povestit într-un interviu parcursul profesional.

„Am promovat, in acelasi an, examenul de admitere in magistratura, stagiatura la Judecatoria Drobeta Turnu Severin, dupa definitivat, la Judecatoria sectorului 1, apoi la Tribunalul Bucuresti si, din anul 2006, la Curtea de Apel Bucuresti. Sunt formator, din anul 2005, la catedra de Drepturile omului a Institutului National al Magistraturii, colaborator permanent, la sectiunea CEDO, a portalului juridice.ro. Am facut parte din comisii de elaborare a subiectelor la drepturile omului si din comisii de examinare la disciplinele drept procesual civil si drept civil; publicatii de specialitate.

Cred ca rostul fiintei este sa se desavarseasca. Deci, nevoia de desavarsire profesionala, nevoia de a avea o privire sinoptica asupra sistemului, de a imi folosi experienta deja acumulata, insotita, in mod necesar, de responsabilitatea de a face lucrurile bine si la acel nivel”, menționa Bianca Elena Țăndărescu într-un interviu pentru Juridice.ro.