DOLIU la TVR: A murit Mariana Zaharescu, celebra voce a Teleenciclopediei (VIDEO)

Mariana Zaharescu, una dintre cele mai cunoscute voci ale emisiunii Teleenciclopedia, difuzată de TVR, a decedat, duminică, la vârsta de 87 de ani.

Anunțul decesului a fost făcut de TVR.

„Suntem mai săraci. Doamna Mariana Zaharescu, una dintre vocile Teleenciclopediei, a plecat dintre noi. Dumnezeu să o odihnească în pace“, a transmis TVR, pe Facebook.

Mariana Zaharescu a lucrat mai întâi la Radio, dar mai apoi a ajuns la Televiziunea Română. „Am participat la concurs si l-am câştigat. Cred că am fost aleasă datorită tinereţii mele şi a vocii pe care o am. Nu o luaţi ca pe o lipsă de modestie, însă am fost numită 'Vocea de aur'. (...) Teleenciclopedia a fost şi este o emisiune foarte iubită de oameni. Este adevărat ca nu mai are aceeaşi afluenţă de telespectatori, dar este încă urmărită“, mărturisea Mariana Zaharescu pentru jurnalul.ro.

Teleenciclopedia este una dintre cele mai longevive emisiuni din programele posturilor de televiziune din România, prima difuzare a emisiunii înregistrându-se pe 22 mai 1965.