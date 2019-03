Doliu - 'Ultimul fluier' pentru Otto Anderco!

Fostul mare arbitru român Otto Anderco a decedat la 84 de ani. Ultimii ani din viaţă şi i-a petrecut într-un azil de bătrâni. Anunţul a fost făcut joi dimineaţă, printr-o postare pe Facebook, potrivit Mediafax.

"Ultimul fluier" pentru Otto Anderco!

Cu mare durere în suflet vă anunţăm trecerea în nefiinţă a celui care a fost Anderco Otto, unul dintre cei mai mari arbitri români ai tuturor timpurilor!

Născut la Satu Mare, pe 18 iunie 1935, Otto Anderco a fost unul dintre cei mai buni arbitri FIFA ai României (1970 – 1981), făcând parte în anul 1980 din brigada care a condus finala Campionatului European, RFG - Belgia!

În prima ligă naţională a condus 177 de meciuri în perioada 27.04.1969 - 30.10.1981, având în palmares şi două finale ale Cupei României!

După retragarea din activitatea de arbitraj, acesta s-a retras în oraşul natal, devenind la un moment dat şi preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Satu Mare.

Ultimii 20 de ani din viaţă şi i-a petrecut la Zalău, alături de soţia sa, însă în ultimii ani s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Acestea aveau să-l forţeze în cele din urmă să pună capăt meciului cu viaţa, în dimineaţa zilei de 28 martie 2019.

Vom reveni cu amănunte legate despre ceremonia de înmormântare!

Rămas bun, Nea Otto!”, se arată în comunicat.

În 1980, Otto Anderco a fost unul dintre personajele principale într-o anchetă în care au fost implicaţi mai mulţi arbitri români. Securitatea a pus totul la cale şi s-a soldat cu arestarea a 7 arbitri, pe motiv că ar fi aranjat anumite partide.

Contactat de ProSport, Adrian Porumboiu a spus că l-a cunoscut personal pe Otto Anderco, la începutul anilor ’80, când îşi făcea apariţia în arbitraj şi a povestit câteva aspecte despre cariera fostului central.

”Nu ştiam că a murit, acum am aflat. A fost un mare arbitru, unul dintre cei mai mari pe care i-a avut România. Păcat, pentru că a avut şi o viaţă plină de probleme. Eu l-am apreciat ca arbitru. L-am cunoscut personal, când eram la începuturile arbitrajului. Am avut o discuţie cu dumnealui după un meci la Satu Mare. Am stat de vorbă şi înainte de meci şi după. Eu îl urmăream, era un arbitru foarte mare, de top.

Probabil că rămâne în memoria iubitorilor de fotbal, după un meci Dinamo – FC Argeş, când le-a dat un ”aer cald” gazdelor, iar Dobrin i-a zis: ’Nea Otto, orice ai face, tot o bat singur pe Dinamo’. A început să zâmbească şi a zis : ’Cred că ai dreptate’. Şi chiar aşa a fost.

A pierdut Dinamo campionatul cu el, iar atunci erai urmărit atent. Nu era simplu. Eu nu cred că a fost un arbitru corupt, dar era şi atunci aşa cum este și acum nebunia aceasta cu corupţia şi trebuia să pice cineva. Avem un principiu pe care nu îl respectăm, îi luăm pe toţi. Asta se repetă în România, chiar şi în arbitraj. Ştiu că a avut probleme cu justiţia, că a fost condamnat, dar eu spun că a fost unul dintre cei mai mari ai României. Lupta aceasta împotriva corupţiei la români e o boală grea. Ea vine de la fanarioţi, să ne omorâm între noi.

Era un om inteligent, dar nu am mai ştiut nimic de el. Era un arbitru bun, se bătea cu Nicolae Rainea”, a declarat fostul arbitru Adrian Porumboiu pentru ProSport.