:Constructorul platformelor de gunoi din Craiova a blocat circulaţia în faţa CJ

Reprezentanţii firmei SC European Waste Technology (EWT) SRL, care construieşte în Craiova platformele pentru containerele îngropate, au blocat, luni, cu utilajele, strada Nicolaescu Plopşor din centrul municipiului, în faţa sediului Consiliului Judeţean Dolj, într-un protest spontan.

Administratorul societăţii EWT SRL, Marius Croitoru, care a spus că a decis să intre în greva foamei, a declarat că s-a recurs la protest în semn de nemulţumire faţă de atitudinea administraţiei judeţene, care a întârziat predarea amplasamentelor pentru a putea executa lucrările pentru cele 438 de platforme pentru containerele îngropate care se realizează în Craiova, în cadrul Masterplanului de deşeuri al judeţului.

Contractul a fost atribuit SC EWT SRL în anul 2017, iar termenul de finalizare era 2018. Potrivit lui Marius Croitoru, între timp containerele s-au şi scumpit, iar firma sa nu poate să-şi recupereze banii, informează Agerpres.

"Suntem din nou în pragul de a prelungi contractul. Plătim cu peste o mie de euro containerul mai scump. Şi noi şi Consiliul Judeţean am făcut două consultări către Direcţia de achiziţii publice, am primit răspunsuri, am demonstrat cu facturi că noi le plătim mai scumpe, conform instrucţiunii ANAF nr. 2, întrucât nu s-a prelungit din cauza noastră. CJ Dolj trebuie să ne plătească costurile de achiziţie şi n-au luat nicio măsură. Vin şi invocă fel şi fel de motive", a declarat administratorul SC European Waste Technology SRL.

Firma a acţionat în instanţă Consiliul judeţean Dolj, iar patronul a acuzat reprezentanţii administraţiei judeţene că l-au ameninţări şi au făcut presiuni asupra lui să prelungească încă o dată contractul.

"Ei au invocat în instanţă faptul că era previzibil că acest contract se va prelungi, în condiţiile în care a fost o licitaţie publică. Fără să spună că am avut şedinţă împreună, nu vă spun unde, îmi zic domnule Croitoru, finalizaţi-le şi noi le luăm în primire. Şi nu vă spun că noi le-am finalizat, dar aruncă la noi că nu ne facem treaba. Credeţi că nu suntem în stare cu toţi oamenii aceştia, în 20 de zile, să termin? Ba da! Dar nu terminăm! Ei vor să vând sub preţ, cu o mie de euro containerul. Am fost ameninţat că dacă renunţ la contract, nu o să am nicio problemă din punct de vedere legal, fiindcă am dreptate, dar să am grijă cu restul..." a declarat presei Marius Croitoru.

Potrivit CJ Dolj, pe rolul instanţei există un proces deschis de SC European Waste Technology SRL.

"Nu avem nimic de ascuns. Fiecare răspunde pentru ceea ce face. Pentru orice încălcare a legii, fiecare cetăţean din România trebuie să răspundă. Dacă cineva încalcă legea, răspunde în faţa instituţiilor abilitate. Domnul (administratorul EWT SRL, Marius Croitoru n.r.) a venit şi a stat de vorbă cu noi. Nu aş dori să intrăm prea mult în detalii pentru că există şi un proces pe rol. Dânsul are şi nişte solicitări care, din punct de vedere juridic, din partea CJ Dolj exced cadrul legal şi nu avem cum să le onorăm. Dânsul s-a adresat instanţei. Aşteptăm instanţa să decidă", a declarat vicepreşedintele CJ Dolj Mihai Neaţu.

Potrivit administratorului judeţului, Cosmin Durle, din cele 438 de platforme mai sunt de executat 160. "Dintre acestea, în jur de 75-80 de platforme sunt predate cu proces verbal, cu ordin de începere a execuţiei. Până acum nu s-a mişcat nimic", a spus Cosmin Durle.

Patronul firmei EWT SRL susţine însă că CJ avea obligaţia să-i pună la dispoziţie toată documentaţia necesară, în vederea obţinerii autorizaţiilor de construire, însă conducerea i-a pus la la dispoziţie câte 15, câte 20, câte 30 de documentaţii, rugându-l să prelungească contractul.

"Am semnat contractul în 2017, iar proiectul trebuia terminat la 8 luni de la semnarea contractului, adică în 2018. Mi s-a solicitat şi am fost de acord să furnizez platformele gata executate, fără a-mi lua înapoi garanţia de bună execuţie, cu condiţia ca dumnealor să menţioneze scurt, cu subiect şi predicat, cum că această garanţie va fi restituită la sfârşitul contractului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului. Surpriză! Ce credeţi? Nu vrea nimeni să scrie aşa ceva! Oare de ce? Pentru că ştiu că şi de data asta e o minciună grosolană. Şi de data asta sunt doar vorbe că vor termina la sfârşitul anului. E clar că şi de data aceasta vor doar să semnez încă o dată prelungirea. Ultima dată, când le-am spus că nu se mai poate, le-am spus că nu mai pot şi nu mai prelungesc, şi căutau să rezilieze contractul din vina mea", a mai spus reprezentantul firmei.

Pe numele patronului SC EWT SRL, poliţia a deschis un dosar penal pentru împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice, conform art. 339 din Codul penal. Poliţiştii au intervenit pentru fluidizarea circulaţiei, iar ulterior strada a fost deblocată.