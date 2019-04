Vicepreședintele CE, mesaj de la București pentru Italia : Ar trebui să înghețe cheltuieli bugetare, din cauza încetinirii economice

Vicepreşedintele Comisiei Europene (CE), Valdis Dombrovskis, a susținut, sâmbătă, la București, că, Italia ar trebui să înghețe cheltuieli bugetare de aproximativ 2 miliarde de euro, în condițiile în care creșterea economică este sub cea estimată.

„În ceea ce privește acest an, sunt îngrijorări, în condițiile în care economia (Italiei - n.red.) a încetinit, iar bugetul a fost construit pe o creștere economică mai optimistă de atât, de 1%, iar previziunea noastră de iarnă a fost de 0,2%, dar s-ar putea să fie chiar mai redusă de atât. Trebuie să vedem ce implicații are pentru buget. Când am discutat cu autoritățile italiene bugetul pentru acest an, am agreat o caluză de salvare de 2 miliarde de euro, prin înghețarea anumitor cheltuieli publice, care în condițiile actuale ar trebui activată”, a afirmat, sâmbătă, Valdis Dombrovskis, care este și comisarul european responsabil pentru moneda euro şi dialogul social, într-o conferință de presă, la Bucureşti, la finalul reuniunii informale a ECOFIN, potrivit Mediafax.

Vicepreşedintele CE a adăugat că nu poate anunța termenii înțelegerii financiare cu Italia, înainte să facă acest lucru Giovanni Tria, ministrul de Finanțe al Italiei.

„Am discutat cu ministrul Tria despre pregătirile privind reducerea datoriei, care includ un program național de reformă și de stabilitate, iar mesajul din partea comisarilor a fost că în aceste documente este important ca Italia să rămână, măcar în linii mari, în concordanță cu cerințele Pactului de Stabilitate și Creștere. Ministrul Tria a asigurat că acestea sunt intențiile Guvernului italian”, a subliniat Dombrovskis.

Italia are o datorie publică de 130% raportată la PIB, al doilea cel mai ridicat nivel din UE, după Grecia.

De asemenea, până la finalul lunii aprilie, Italia și CE urmează să încheie un nou acord privind bugetul Italiei pentru următorii ani.

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a organizat, vineri şi sâmbătă, la Bucureşti, reuniunea informală a ECOFIN, iar la eveniment au participat peste 40 de delegaţii, aproximativ 1.000 de persoane, miniștrii de Finanțe din statele membre ale Uniunii Europene (UE), Guvernatorii băncilor centrale, comisarii europeni și înalți reprezentanți ai instituțiilor UE.