Domenico Tedesco a fost demis de Schalke 04

Antrenorul Domenico Tedesco (33 de ani) a fost demis de Schalke 04, joi, 14 martie, conform unui comunicat emis pe site-ul clubului din Bundesliga, potrivit mediafax.

Pe lângă Tedesco, a fost pus pe liber şi secundul Peter Perchtold. Al doilea secund al lui Tedesco, Seppo Eichkorn, a fost retrogradat la postul pe care l-a ocupat anterior, cel de scouter în cadrul clubului.

Conducerea clubului a decis să-l instaleze în funcţia de interimar pe Huub Stevens, omul care a condus Schalke spre Cupa UEFA cucerită în 1997. Dacă va fi angajat drept antrenor cu puteri depline, olandezul în vârstă de 65 de ani îşi va începe oficial al treilea mandat pe banca "minerilor". Stevens a mai antrenat-o pe Schalke între 1906 şi 2002, respectiv între 2011 şi 2012. În primul mandat a mai cucerit şi Cupa Germaniei, în 2001 şi 2002.

Schalke se află în subsolul clasamentului în Bundesliga, iar din Liga Campionilor a fost eliminată ruşinos, după acel 7-0 încasat de la Manchester City. Schalke a cedat cu 3-2 pe teren propriu, în manşa tur a optimilor, iar în returul din Regat a încasat un usturător 7-0. La finalul partidei de la Manchester, Tedesco a spus: "Suntem dezamăgiţi, e evident acest lucru. Am jucat bine în prima jumătate de oră, după care a venit acel penalty. Care nu cred că trebuia acordat. După acel moment, totul s-a prăbuşit pentru noi. Nu e uşor să te vezi condus cu 3-0. E cea mai drastică înfrângere din cariera mea de antrenor. Cu toţii am vrut să jucăm mai bine, dar pur şi simplu nu am putut. Manchester City ne-a dominat total. Acum trebuie să ne concentrăm pe campionat. Un lucru e cert, nu putem rămâne la pământ, trebuie să ne ridicăm. Dacă noi nu credem în puterile noastre, atunci cine să creadă?"

Tedesco nu a mai primit şansa de a revitaliza echipa după acel 7-0. Rămâne de văzut dacă Huub Stevens va putea schimba ceva. După 25 de etape, Schalke ocupă locul 14 în Bundesliga, cu 23 de puncte. Cu patru înfrângeri în ultimele cinci etape, "minerii" se află la doar patru lungimi de locul de baraj, ocupat de Stuttgart.