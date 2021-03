Dominic Fritz DĂ SEMNALUL: carantina din Timișoara poate fi ridicată, noile restricții sunt EFICIENTE

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, este de părere că acum nu mai este necesară o prelungire a carantinei de la Timişoara, date fiind măsurile impuse de autorităţi la nivel naţional, cu interzicerea ieşirii din case după ora 20.00 şi închiderea magazinelor la orele 18.00 în localităţile cu rată de infectare de peste 7,5 la mia de locuitori.

"Eu, din câte ştiu, se lucrează la această analiză DSP care trebuie avizată de INSP şi care va face o recomandare pentru sau împotriva carantinării. Poziţia mea a fost deja săptămâna trecută. Eu am spus săptămâna trecută, înainte să existe o direcţie clară de la nivel naţional despre ce fel de restricţii sunt necesare, am spus prelungim doar pentru 7 zile pentru că mă aştept ca Guvernul României să îşi clarifice direcţia strategică în care vrea să meargă. Deciziile au fost luate şi, în acest context, eu personal nu văd de ce ar fi benefic să amestecăm măsura carantinării cu alte măsuri care sunt şi mai stricte decât carantina. Cred că asta duce la o concluzie care nu este productivă. Cu restricţiile naţionale în vigoare pentru municipii cu o rată de incidenţă peste 7.5%, Timişoara se încadrează în categorie, şi cred că aceste restricţii sunt clare şi nu are rost să le amestecăm cu continuarea măsurii carantinării. Asta va fi poziţia mea mâine (miercuri - n.r.) în CJSU. Nu cunosc încă recomandarea făcută de DSP, nu cunosc argumentele care ar putea să fie aduse pentru continuarea carantinei”, a declarat, marţi, primarul Timişoarei, Dominic Fritz, într-o conferinţă de presă.

În 31 martie, la ora 00.00, expiră carantina prelungită cu 7 zile la Timişoara.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş se va întruni miercuri pentru a lua o nouă decizie, după analiza evoluţiei epidemiologice la nivelul Timişoarei şi al celor patru comune periurbane, Dumbrăviţa, Mosnita Nouă, Giroc şi Ghiroda.

Rata de infectare la o mie de locuitori, în judeţul Timiş, este marţi de 6 cazuri la o mie de locuitori, iar în Timişoara era de 7,92 cazuri la mie.