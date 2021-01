Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a dat lovitura: A convins-o pe Ursula von der Leyen să meargă în orașul de pe Bega

Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara, a dezvăluit faptul că joi a discutat la telefon cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. Edilul a spus că a invitat-o pe von der Leyen să viziteze Timișoara și aceasta a acceptat imediat.

Dominic Fritz a oferit detalii din discuția telefonică pe care a avut-o cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

„Am avut în această după-amiază o discuție telefonică cu doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. M-a felicitat pentru funcția de primar, iar eu i-am povestit despre Timișoara, cum m-a cucerit acest oraș vechi și multicultural și de ce a meritat să i se acorde titlul de Capitală Culturală a Europei. Am invitat-o să cunoască Timișoara în 2023 și se pare că am fost foarte convingător. A acceptat imediat și bucuroasă invitația. Nu am ocolit dificultățile pe care le întâmpinăm în acest proiect și m-a asigurat de tot sprijinul ei pentru ca anul 2023 să fie unul de strălucire pentru oraș și pentru România”, a anunțat, pe Facebook, primarul Fritz.

Edilul șef a mai spus că prima întrebare a șefului Comisiei Europene a fost despre procesul de vaccinare anti-Covid.

„Dar prima întrebare a fost despre procesul de vaccinare: cum merge campania la Timișoara și în România? I-am povestit despre proiectul Oxigen și despre soluțiile pe care le-am găsit împreună cu corpul medical, societatea civilă și mediul privat pentru a asigura un cât mai bun tratament celor care suferă de COVID-19. Și am aflat că Uniunea Europeană lucrează să ne trimită cât de multe vaccinuri avem nevoie, doar să avem noi capacitatea administrativă pentru a vaccina și oameni determinați să-și reia viața, în condiții de normalitate”, a precizat Dominic Fritz.

Primarul a mai spus că în conversația cu liderul european a găsit interes și deschidere pentru Timișoara și a anunțat că von der Leyen și Comisia Europeană au devenit partenerii orașului de pe Bega.

