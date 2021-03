Dominic Thiem vrea să-l detroneze în acest an pe Rafael Nadal la Roland Garros

Tenismanul austriac Dominic Thiem, campionul de la US Open, şi-a fixat ca principal obiectiv al carierei sale câştigarea Grand Slam-ului de la Roland Garros şi detronarea Regelui Zgurei, Rafael Nadal, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Nadal îşi menţine de ani buni supremaţia pe zgura de la Paris, unde în 2020 a câştigat al 13-le său trofeu şi l-a egalat pe Roger Federer la numărul de titluri de Grand Slam (20).

Thiem a pierdut de două ori în finală, în 2018 şi 2019, contra lui Rafa Nadal, înainte de a cucerit în 2020 primul său Grand Slam la US Open.''Pentru mine este de departe turneul la care am avut cele mai bune rezultate în trecut, aşa că după ce am câştigat primul titlu de Grand Slam a devenit cel mai mare obiectiv al meu şi ceva ce vreau cu adevărat să realizez. Îmi place să-mi fixez mai multe obiective pe termen scurt, dar să câştig la Internaţionalele Franţei este un lucru uriaş, este acum un obiectiv al carierei mele. Este de asemenea cel mai mare obiectiv din acest an'', a declarat Thiem, nominalizat la Premiul Laureus pentru Sport.

Austriacul de 27 ani este însă conştient că misiunea lui contra campionului iberic nu va fi facilă: ''Cred că el avea deja 34 ani anul trecut şi a jucat probabil cel mai bun turneu al său, aşa că este cu siguranţă omul de bătut. Va fi una dintre cele mai mari provocări ale acestui sport să-l bat pe terenul central şi din acest motiv aş dori s-o fac când el este încă activ''.



Thiem este un fan declarat al lui Chelsea şi a fost supărat când Frank Lampard a fost concediat în luna ianuarie: ''Am, nu ştiu exact, cam 50 de tricouri cu numele lui, aşa că am fost atât de fericit când a devenit antrenor. A fost o conexiune atât de grozavă şi magică între el şi club şi evident am fost foarte trist când a plecat''.



În acest an, la Australian Open, Thiem a fost eliminat în optimi de bulgarul Grigor Dimitrov în trei seturi, după ce în 2020 a jucat finala.