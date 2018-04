Donald Trump a EXPLODAT, după perchezițiile FBI în birourile avocatului său personal: Este o RUȘINE!

Donald Trump a explodat furios luni la anunţul unei percheziţii efectuate de FBI în birourile lui Michael Cohen, avocatul său personal şi cel care a plătit o actriţă de filme porno pentru a păstra tăcerea asupra unei presupuse legături cu preşedintele, scrie AFP.

ULTIMA ORĂ - FBI, percheziții la avocatul lui Donald Trump. Poliția federală a confiscat mai mult documente



"Este o ruşine! O adevărată ruşine! Este un atac împotriva ţării noastre", a izbuncit cu mânie preşedintele american în prezenţa principalilor responsabili militari ai Statelor Unite reuniţi la Casa Albă pentru a discuta despre dosarul sirian.



Această spectaculoasă percheziţie a fost lansată "în parte la cererea" procurorului special Robert Mueller care anchetează asupra ingerinţei ruse în alegerile prezidenţiale americane, potrivit avocatului lui Cohen, Stephen Ryan.



"Vorbim despre Siria, vorbim despre lucruri serioase şi am această vânătoare de vrăjitoare (...) care durează de peste 12 luni, puteţi spune chiar că a început în ziua în care am câştigat nominalizarea", a continuat liderul de la Casa Albă într-o avalanşă neîntreruptă de cuvinte.



"Vă pot spune că multe persoane sunt furioase!", a adăugat el.



La rândul său, avocatul lui Michael Cohen a denunţat o percheziţie "complet inadecvată şi inutilă" care a dus la "confiscarea inutilă a comunicaţiilor confidenţiale avocat-client" de către poliţia federală.



Fidel apărător al lui Donald Trump, Michael Cohen este frecvent numit "pitbull". El a fost mai mulţi ani avocatul principal al Trump Organization, grupul newyorkez al omului de afaceri în prezent condus de apropiaţii acestuia, şi unul dintre purtătorii săi de cuvânt în timpul campaniei prezidenţiale.



Potrivit presei americane, documentele confiscate au legătură, de asemenea, cu dosarul Stormy Daniels, o actriţă de filme porno.



Pe numele său adevărat Stephanie Clifford, ea a afirmat că a avut o relaţie sexuală cu magnatul imobiliar în iulie 2006. La acea dată, Trump era deja căsătorit cu actuala soţie, Melania.



Michael Cohen a admis în ianuarie că i-a plătit din propriul buzunar 130.000 de dolari actriţei în cadrul unui acord de confidenţialitate, cu câteva zile înainte de alegerile prezidenţiale. El a mai afirmat că această sumă provenea din fonduri proprii, şi nu din banii de campanie.



Săptămâna trecută, Donald Trump a dat asigurări că nu a ştiut despre această plată. Recent, actriţa i-a intentat un proces lui Cohen cerând rezilierea acordului de confidenţialitate, pe motiv că este nul deoarece Trump nu l-a semnat.



Washington Post, citând o sursă apropiată dosarului, a afirmat că Michael Cohen este bănuit de fraudă bancară în încălcarea regulilor de finanţare electorală.



Dincolo de această percheziţie, Donald Trump şi-a manifestat exasperarea în legătură cu ancheta lui Robert Mueller în care mai mulţi membri ai echipei sale de campanie au fost puşi sub acuzare.



Ancheta procurorului special, deschisă în mai 2017, caută să stabilească existenţa unei eventuale înţelegeri secrete între echipa de campanie a lui Trump şi Moscova. De asemenea, mai urmăreşte să determine dacă cel de-al 45-lea preşedinte al SUA se face vinovat de obstrucţionarea justiţiei.



"Procurorul general (Jeff Sessions) a făcut o greşeală teribilă atunci când s-a recuzat", a afirmat el, referindu-se la decizia celui care a fost unul dintre primii săi susţinători în cursa pentru Casa Albă şi căruia i-a reproşat că nu şi-a păstrat controlul asupra anchetei ruse.



Liderul de la Casa Albă intenţionează să îl demită pe Robert Mueller?



"Ceed că ceea ce se petrece este o ruşine. Vom vedea ce se va întâmpla (...) Multe persoane au spus: 'Ar trebui să îl demiteţi'"