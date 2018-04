Donald Trump anunță o iminentă mișcare militară în Siria după acuzațiile privind un atac cu arme chimice asupra civililor

Preşedintele american Donald Trump a condamnat luni atacul chimic "atroce" care ar fi fost comis sâmbătă în Siria asupra unor "civili nevinovaţi" şi a spus că va lua o decizie cu privire la paşii de urmat în următoarele 24-48 de ore, informează EFE şi Reuters.

Does Putin bear responsibility for the suspected chemical attack in Syria?



President Trump: “He may, yeah, he may. And if he does it’s going to be very tough, very tough… Everybody’s gonna pay a price. He will, everybody will.” https://t.co/xGjnDBC7VI pic.twitter.com/sdDK3bOIM6