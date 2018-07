Donald Trump bagă și el capul în poză: LAUDE SUPREME pentru Vladimir Putin și felicitări pentru Franța, noua campioană mondială la fotbal

Preşedintele american, Donald Trump, a felicitat duminică echipa naţională a Franţei pentru câştigarea, cu un fotbal "extraordinar", a titlului mondial, dar şi pe omologul său, Vladimir Putin, şi Rusia pentru organizarea unui campionat "cu adevărat grandios", transmite EFE.

"Felicitări Franţei, care a jucat un fotbal extraordinar, pentru câştigarea Cupei Mondiale 2018", a scris Trump, pe contul său de Twitter, la câteva minute după ce arbitrul a fluierat finalul meciului din capitala Rusiei, scrie agerpres.ro.

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!