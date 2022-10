Donald Trump dă semnale că va candida în 2024

Fostul preşedinte american Donald Trump a semnalat din nou că "probabil" va candida în scrutinul prezidenţial din 2024, dar Liz Cheney, un politician republican care îl contestă pe fostul lider de la Casa Albă, avertizează că Partidul Republican riscă să fie divizat.

"Am candidat de două ori, am câştigat de două ori. Am avut un rezultat mult mai bun a doua oară faţă de prima oară", a afirmat Donald Trump la un miting electoral organizat în statul Texas pentru susţinerea unor candidaţi ai Partidului Republican în scrutinul legislativ parţial programat în noiembrie, conform Mediafax.

Trump, care nu a recunoscut că a pierdut scrutinul prezidenţial acum doi ani, afirmă că "în 2020 a primit milioane de voturi în plus faţă de 2016, mult mai multe voturi decât orice alt preşedinte în funcţie care candida pentru un nou mandat".

"Iar acum, pentru ca ţara noastră să aibă succes, pentru a fi din nou sigură şi glorioasă, probabil va trebui să fac din nou acest lucru", a spus Donald Trump, potrivit publicaţiei The Hill.

Semnalele privind o nouă candidatură în scrutinul prezidenţial din 2024 intervin în contextul în care Trump tocmai a fost citat să depună mărturie în ancheta Comisiei speciale a Camerei Reprezentanţilor, majoritar democrată, privind violenţele produse la Capitoliu pe 6 ianuarie 2021 de simpatizanţi ai lui Trump care contestau validarea de către Congres a victoriei lui Joseph Biden.

Liz Cheney, o membră a Partidului Republican care îl contestă pe Donald Trump şi care este vicepreşedintele Comisiei speciale a Camerei Reprezentanţilor ce anchetează violenţele din ianuarie 2021, avertizează că formaţiunea politică riscă să fie divizată dacă îl va desemna pe Trump candidat în scrutinul prezidenţial. "Partidul trebuie fie să revină din punctul în care ne aflăm acum, care este o zonă foarte periculoasă şi toxică, fie partidul se va diviza şi va apărea un nou partid conservator", afirmă Liz Cheney, conform site-ului Axios.com.

Liz Cheney a atras atenţia că nu îi va permite lui Trump să transforme în "circ" eventuala audiere în Comisia specială a Camerei Reprezentanţilor. "Această audiere nu va deveni una din primele lui dezbateri împotriva lui Joe Biden. Sunt probleme mult mai serioase. Vom proceda la interogarea fostului preşedinte sub jurământ. Ar putea dura mai multe zile şi se va derula cu nivelul necesar de rigoare, disciplină şi seriozitate", a subliniat Liz Cheney.

Un nou sondaj efectuat în urmă cu câteva zile de Institutul CAPS-Harris al Univerităţii Harvard arată că Donald Trump are un avans de 2% în eventualitatea în care va candida în scrutinul prezidenţial din 2024. Trump este creditat cu 45% din intenţiile de vot, iar preşedintele în funcţie Joseph Biden este la nivelul de 43%.