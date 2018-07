Donald Trump, despre debutul summitului cu Vladimir Putin: 'Un început bun, un început foarte bun pentru toată lumea' - VIDEO

Preşedintele american Donald Trump apreciază că summitul său cu Vladimir Putin, luni, în Finlanda, cu o miză importantă, a ”început bine”, relatează The Associated Press, informează news.ro.

Donald Trump a catalogat - în timp ce era aşezat la masă, în fruntea unei echipe de consilieri de rang înalt, în faţa celei conduse de Putin - drept ”un început bun, un început foarte bun pentru toată lumea”.

Această masă are loc după o intâlnire tete-a-tete de peste două ore între preşedinţii americani, la care au fost prezenţi doar translatorii.

Casa Albă a programat ca această întâlnire în privat să dureze 90 de minute.

Alături de Trump, la masă au luat loc secretarul de Stat Mike Pompeo, ambasadorul american în Rusia Jon Huntsman şi alţi consilieri de rang înalt.

După masă, Trump şi Putin susţin o conferinţă de presă comună.

Un oficial finlandez a anunţat că întâlnirea continua luni după-amiaza, la două ore după ce a început, în sala gotică a palatului prezidenţial, la Helsinki.

Aceasta nu este prima întâlnire atţt de lungă între cei doi preşedinţi.

Ei au discutat, anul trecut, timp de peste două ore.

La mijlocul întâlnirii, Prima Doamnă Melania Trump a fost trimisă să ajute la încheierea întâlnirii. Însă Trump şi Putin au continuat să discute încă o oră.

