Donald Trump înregistrează o premieră după scandalul Watergate, care a zguduit SUA! The New York Times a intrat în posesia unor documente explozive

Afacerile lui Donald Trump au înregistrat pierderi de peste 1 miliard de dolari în perioada 1985-1994, potrivit unor documente fiscale obținute de cotidianul The New York Times, relatează agenția de știri The Associated Press, conform Mediafax.

În anul 1985, afacerile lui Trump au raportat pierderi de 41,1 milioane de dolari, iar pentru întreaga perioadă de 10 ani valoarea pierderilor s-a ridicat la 1,17 miliarde de dolari.

După compararea informațiilor fiscale ale lui Trump cu ale altor oameni de afaceri cu venituri mari, The Times a concluzionat că Trump "pare să fi pierdut mai mulți bani decât aproape orice alt contribuabil individual" din SUA.

Potrivit cotidianului, ca urmare a pierderilor raportate, Donald Trump nu a plătit impozit pe venit pentru opt din cei 10 ani.

O comisie din Camera Reprezentanților de la Washington a solicitat recent autorităților americane să prezinte fișele fiscale despre Trump și afacerile sale pentru perioada 2013-2018.

Steven Mnuchin, secretarul Trezoreriei, a refuzat să aprobe îndeplinirea solicitării congresmenilor, spunând că solicitarea "nu are un scop legislativ legitim". Democrații au semnalat că ar putea contesta în instanță decizia lui Mnuchin.

Donald Trump este primul președinte american, după scandalul Watergate, care refuză să facă publice fișele sale fiscale.