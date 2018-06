Donald Trump le atrage atenția procurorilor că NU îl pot CONDAMNA în ancheta rusă: 'Am dreptul absolut să mă graţiez' - VIDEO

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat vineri că nu este ”deasupra legii”, repetând că are ”dreptul absolut” de a se graţia în anecheta cu privire la o eventuală complicitate cu Rusia în campania prezidenţială americană din 2016, relatează AFP.

”Eu nu sunt deasupra legilor. Vreau ca nimeni să nu fie deasupra legilor”, a declarat el pentru presă la plecarea de la Washington către summitul G7 în Québec.

”Da, am dreptul absolut să mă graţiez. Dar nu o voi face, pentru că nu am făcut nimic rău”, a adăugat el, scrie news.ro.

”Nu a existat o complicitate. Nu a existat vreo obstrucţionare, este o ficţiune creată în întegime şi o vânătoare de vrăjitoare”, a dat asigurări preşedintele.

Trump a provocat un val de indignare luni, după ce a declarat că are ”dreptul absolut” să se graţieze singur, într-un mesaj postat pe Twitter, referindu-se la ancheta cu privire la o complicitate între echipa sa de campanie şi Moscova în campania în vederea alegerilor prezidenţiale din 2016 şi la o eventuală ”obstrucţionare a justiţiei”.

El şi-a multiplicat, de mai multe luni, criticile cu privire la această anchetă efectuatăde către procurorul special Robert Mueller, un fost director FBI respectat atât de republicani, cât şi de democraţi.

Experţi au păreri împărţite cu privire la această autograţiere, iar politicieni democraţi şi republicani au avertizat cu privire la consecinţele politice ale unei asemenea decizii.

