Donald Trump nu-l lasă pe Joe Biden să se pensioneze. Președintele democrat are un moment de sinceritate / VIDEO

Preşedintele democrat urmează să candideze la al doilea mandat în alegerile prezidenţiale din 2024.

”Însă noi nu-l putem lăsa să câştige”, a adăugat democratul, în vârstă de 81 de ani, referindu-se la predecesorul său republican, în prezent marele favorit în vederea alegerilor primare republicane.

”Trump nici măcar nu se mai ascunde. El ne spune ceea ce va face”, declară Biden.

”El se duce (să candideze), eu trebuie să mă duc (şi eu)”, subliniază.

Dacă rivalul său s-ar retrage din cursa la fotoliul de la Casa Albă, s-ar retrage şi el?

”Nu, nu acum”, respinge şeful statului american.

Joe Biden, a cărui campanie întâmpină dificultăţi în a ”decola”, spune de mult timp că este cel mai bine plasat să-l înfrângă din nou pe Donald Trump.

Democratul, a cărui vârstă îi îngrijorează pe alegători şi care întâmpină dificultăţi în a-şi ”vinde” bilanţul economic, repetă cu regularitate că democraţia însăşi este în joc în această nouă confruntare anunţată cu fostul om de afaceri.

În pofida nepopularităţii sale şi în lipsa unei surprize sau unei probleme de sănătate care să-l oblige să se retragă, preşedintele american este aproape sigur să obţină învedtitura Partidului Democrat în aegerile din noiembrie 2024.

REPORTER: Would you be running if Trump wasn't running?



BIDEN: I expect so. I have to run.



REPORTER: Would you drop out if Trump drops out?



BIDEN: No.pic.twitter.com/YsmTdXNI0z