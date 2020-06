Donald Trump riscă o proces cu The Rolling Stones dacă va continua să folosească muzica trupei britanice în campanie

Preşedintele american Donald Trump riscă să fie dat în judecată de The Rolling Stones dacă va continua să folosească muzica trupei britanice în campania sa, scrie BBC, potrivit news.ro.

The Rolling Stones l-a avertizat pe Trump într-un comunicat emis de echipa de avocaţi a trupei. Ei au transmis că lucrează cu organizaţia BMI (Broadcast Music, Inc.) pentru a opri folosirea neautorizată a muzicii grupului.

Echipa de campanie a lui Trump a utilizat piesa „You Can't Always Get What You Want” la mitingul de săptămâna trecută din Tulsa (Oklahoma). Acelaşi cântec a fost folosit şi în campania din 2016.

„The Rolling Stones nu îl susţine pe Donald Trump”, a scris trupa în urmă cu patru ani.

În comunicatul de sâmbătă, reprezentanţii grupului au spus că sunt necesare „măsuri suplimentare” pentru a-l opri pe Trump să folosească materiale The Rolling Stones în viitoarea campanie, având în vedere că anterioarele „directive de întrerupere şi încetare” au fost ignorate.

Aparent, BMI a notificat echipa lui Donald Trump în numele trupei că folosirea cântecului fără permisiune va însemna o încălcare a drepturilor de autor şi va fi subiectul unei acţiuni legale.

Şi familia muzicianului american Tom Petty, care a murit în 2017, la vârsta de 66 de ani, a emis un ordin de restricţie pentru campania lui Trump, pentru folosirea neautorizată a piesei „I Won't Back Down” la mitingul din Tulsa.

Într-un comunicat publicat pe Twitter, familia a transmis că artistul „nu ar fi vrut vreodată ca unul dintre cântecele lui să fie folosit într-o campanie de ură”.

Campania va continua până în luna noiembrie. Republicanul Donald Trump se pregăteşte să îl înfrunte pe democratul Joe Biden.