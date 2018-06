Donald Trump schimbă ambasadorii numiți de Obama! Cine este propunerea liderului SUA pentru Republica Moldova

Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat intenţia de a-l nominaliza pe Derek J. Hogan în postul de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, potrivit unui comunicat de presă al Casei Albe, citat duminică de portalul de ştiri deschide.md, scrie agerpres.ro.

Hogan este originar din statul Virginia şi a activat în calitate de diplomat din anul 1997. În prezent, este secretar executiv adjunct al Departamentului de Stat al Statelor Unite, funcţie pe care o deţine din 2017.Potrivit site-ului Casei Albe, noul ambasador este unul dintre specialiştii Departamentului de Stat pe zona Europei de Est, aflându-se în diferite misiuni în Federaţia Rusa sau Azerbaidjan, precum şi în Afganistan.

Hogan are studii la University of Pittsburgh şi la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs din cadrul Princeton University.



Diplomatul care ar urma sa ajungă la Chişinău vorbeşte limbile rusă şi spaniolă.



Derek J. Hogan îl va înlocui pe James D. Pettit, numit în funcţie pe 22 mai 2014 de preşedintele american Barack Obama, menţionează portalul deschide.md.