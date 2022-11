Fostul preşedinte american Donald Trump intenţionează să anunţe decizia de a se înscrie în cursa pentru a fi candidatul Partidului Republican în scrutinul prezidenţial din anul 2024. Donald Trump urmează să facă un anunţ politic major în cursul unui discurs programat la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, în Palm Beach, statul Florida. Conform presei americane, Donald Trump îşi va anunţa candidatura pentru scrutinul prezidenţial din 2024, anunță Mediafax.

Încercarea lui Trump de a reveni în Biroul Oval ar putea întâmpina numeroase obstacole în următoarele luni, chiar dacă baza sa electorală rămâne solidă. În ultima săptămână, Trump s-a străduit să respingă criticile colegilor republicani privind implicarea în campania electorală pentru alegerile legislative intermediare, în contextul în care Partidul Republican nu a înregistrat o victorie masivă. Partidul Republican probabil va obţine majoritatea în Camera Reprezentanţilor, dar nu a reuşit să obţină controlul Senatului.

Trump a declarat că nu este nemulţumit de rezultatele alegerilor parlamentare, în contextul în care unii politicieni republicani l-au îndeamnat să amâne anunţarea candidaturii pentru scrutinul prezidenţial din 2024. "Pentru oamenii mulţi alimentaţi cu ideea falsă a presei corupte că eu aş fi furios din cauza rezultatelor scrutinului intermediar, să nu credeţi. Nu sunt deloc furios, am făcut o treabă extraordinară, nu eu am candidat, şi sunt foarte ocupat să mă gândesc la viitor. Sunt un geniu stabil", a declarat Donald Trump joia trecută, într-un mesaj postat pe platforma Truth Social, potrivit publicaţiei The Hill.

Trump a reluat criticile la adresa colegului republican Ron DeSantis, potenţial rival în cursa pentru desemnarea candidatului la preşedinţie în 2024, afirmând că este un guvernator de nivel "mediu" şi "lipsit de loialitate".