Lupte grele în Donbas. Armata rusă a schimbat strategia. Ucrainenii au pierderi grele, iar trupa din teren reclamă că sunt părăsiți: Suntem carne de tun!

Unul dintre corespondenții de război ai CNN aflați în Ucraina a postat o captură de ecran a unei conversații înfiorătoare pe care a avut-o cu un soldat ucrainean pe care l-a cunoscut pe frontul din Donbas.

„Schimb de mesaje cu un soldat ucrainean pe care l-am întâlnit în Sloveansk în urmă cu o săptămână sau două. El și unitatea sa luptau în Lîman”, a relatat corespondentul Neil Hauer, alături de captura de ecran cu conversația:

- Sper că ești bine omule.

- Salut, sunt ok dar au rămas doar 4 oameni din grupele mele.

- Căcat. Câți erau înainte?

- 60.

Exchanging messages with a Ukrainian soldier I met in Sloviansk a week or two ago. He and his unit were fighting in Lyman. pic.twitter.com/XOU4nhwEja