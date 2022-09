'Don't Worry Darling', pe primul loc în box-office-ul nord-american

"Don't Worry Darling", thriller-ul distopic al Oliviei Wilde, a cărui producţie a fost afectată de zvonuri şi a cărui lansare nu a fost tocmai aplaudată de critici, a avut un start bun în cinematografele nord-americane, ajungând pe primul loc în weekend, informează AFP.

Filmul a obţinut încasări de 19,2 milioane de dolari, potrivit cifrelor provizorii furnizate duminică de firma de specialitate Exhibitor Relations, informează Agerpres.

Chiar înainte de lansare, filmul a făcut obiectul multor speculaţii cu privire la tensiunile, rivalităţile şi unele incidente dintre principalele protagoniste. Filmul nu a avut succes la critici, obţinând un scor de doar 38% pe Rotten Tomatoes, un site care reuneşte recenzii ale jurnaliştilor de specialitate.

În "Don't Worry Darling", un fel de "Truman Show" angoasant, cu o acţiune plasată în America anilor 1950, Florence Pugh ("Black Widow") o interpretează pe Alice, o tânără înstărită care trăieşte în Victory, un mic orăşel model construit în mijlocul deşertului de un misterios om de afaceri, interpretat de Chris Pine.

La fel ca toţi vecinii ei, Alice duce o viaţă foarte ordonată şi are totul pentru a fi fericită alături de Jack (Harry Styles), partenerul său, care pleacă în fiecare dimineaţă la o slujbă despre care ea nu ştie nimic.

În schimbul acestei bunăstări materiale, Victory are o singură regulă: locuitorii săi nu trebuie să părăsească niciodată limitele oraşului. Un tabu pe care Alice îl va încălca în curând...

Intrat săptămâna trecută pe prima poziţie, "The Woman King", o epopee istorică a războinicelor dintr-un regat din vestul Africii, a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 11,1 milioane de dolari.

În acest film, care descrie viaţa reală a luptătoarelor din regatul Dahomey în secolul al XIX-lea - azi încorporat în statul Benin - actriţa recompensată cu Oscar Viola Davis o interpretează pe Nanisca, o războinică cu experienţă care antrenează următoarea generaţie de recruţi pentru a lupta împotriva unui regat african rival mai mare şi a negustorilor europeni de sclavi.

Lungmetrajul care ocupă locul al treilea este "Avatar", relansat în cinematografe înainte de continuarea sa "Avatar 2: The Way of Water" din decembrie. Filmul lui James Cameron, un mare succes în 2009, a reuşit să obţină încasări de aproximativ 10 milioane de dolari, în special în cinematografele Imax.

"Barbarian", un film de groază produs de 20th Century cu Georgina Campbell şi Bill Skarsgard în rolurile principale, s-a clasat pe locul al patrulea, cu încasări de 4,8 milioane de dolari.

Pe locul al cincilea întâlnim ''Pearl'', o peliculă stranie şi sângeroasă, cu încasări de 1,9 milioane de dolari. Filmul, realizat de Ti West, spune povestea lui Pearl, nevoită să stea la ferma izolată a familiei şi să-şi îngrijească tatăl infirm sub privirea aspră a mamei, deşi visează la o viaţă strălucitoare în lumea filmului.