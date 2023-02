Două avalanşe mari în Munţii Făgăraş - Una dintre ele a lovit Cabana Capra

Două avalanşe mari au avut loc, în cursul nopţii, în Munţii Făgăraş, la peste 2.000 de metri altitudine, una a lovit cabana Capra, alta a fost observată la Bâlea Lac, dar nicio persoană nu a fost rănită, notează Agerpres.

Directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu, recomandă turiştilor să nu părăsească zona cabanelor."Sunt avalanşe care se declanşează singure, fără victime, şi este exclus să se facă orice activitate în zona montană (Munţii Făgăraş - n.r.), inclusiv sub 1.800 de metri este un risc mare de avalanşe. Pentru cei care ajung în zona turistică, Bâlea Lac, să stea exclusiv în jurul cabanelor, să nu se aventureze nici măcar la poalele versanţilor", a declarat duminică, pentru AGERPRES, directorul Salvamot Sibiu, Dan Popescu.O avalanşă de mari dimensiuni a lovit cabana Capra şi parcarea din faţa cabanei, în cursul nopţii, potrivit informaţiilor furnizate de pagina de Facebook, "Avalanşe în Carpaţi" şi confirmate de directorul Salvamont Sibiu."Nu sunt victime, dar sunt pagube materiale atât la cabană, precum şi mai multe maşini avariate. Avalanşa a curs pe vâlcelele ce coboară dinspre Cota 2.000 (Căldarea Berbecilor), (...). În urma ninsorilor masive cu vânt din ultima perioadă, riscul de avalanşă este mare în toată zona de gol alpin a munţilor Făgăraş. De asemenea, la Bâlea Lac au fost observate urmele unei avalanşe mari in zona Şaua Doamnei (Curmătura Bâlii). Cel mai probabil această avalanşă a curs de sub vârful Paltinul şi a traversat zona Şeii Doamnei. Cum ninsorile şi vântul continuă, este de aşteptat să se producă mai multe avalanşe declanşate spontan, chiar şi în zona montană de sub 2.000 m, unele dintre acestea de dimensiuni mari", adaugă sursa amintită.Stratul de zăpadă a depăşit doi metri în zona turistică Bâlea Lac, unde este de aşteptat ca meteorologii să ridice gradul de risc de avalanşă la cinci, un grad maxim de avertizare.