Două filme româneşti în competiţie la Festivalul Internaţional de Cinema Independent IndieLisboa

La cea de-a XV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Cinema Independent IndieLisboa, care se va desfăşura în capitala Portugaliei între 26 aprilie şi 6 mai 2018, cinematografia românească va fi reprezentată de două lungmetraje: "Pororoca" de Constantin Popescu, în cadrul Competiţiei Internaţionale şi "Ţara Moartă" de Radu Jude, în cadrul secţiunii Silvestre, informează ICR Lisabona, conform agerpres.ro.

De asemenea, la invitaţia organizatorilor festivalului, la actuala ediţie va participa criticul de film Oana Ghera."Pororoca" va fi proiectat la 29 aprilie şi 4 mai, iar "Ţara Moartă" la 1 şi 6 mai.Centrat pe creativitatea şi independenţa autorilor, IndieLisboa a devenit, în ultimii doisprezece ani, unul dintre reperele vieţii festivaliere internaţionale. Festivalul îşi propune să contribuie la popularizarea în Portugalia a unor noi filme şi cineaşti din universul cinematografiei independente, naţionale dar şi internaţionale. Obiectivul principal îl constituie stimularea difuzării publice a filmelor care nu sunt distribuite în circuitele tradiţionale de cinema din Portugalia.După succesul pe care România l-a avut în anul 2008 (în urma participării la festival ca invitat de onoare cu 35 de filme - documentare, scurt şi lungmetraje - şi larga mediatizare din presa portugheză şi internaţională), ICR Lisabona a continuat an de an promovarea cinematografiei româneşti în Portugalia.Oana Ghera este absolventă a Facultăţii de Film din cadrul UNATC "I.L. Caragiale" Bucureşti, secţia Comunicare Audiovizuală. În calitate de critic de film scrie cronici şi articole de sinteză pentru Film Menu şi contribuie cu articole pentru publicaţii online precum Liternet.ro sau Acoperişul de Sticlă. Din 2014, coordonează programul de educaţie cinematografică pentru liceeni Education a l'image, iar din 2015 este selecţioner al Festivalului Internaţional de Film NexT.