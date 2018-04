DOVADA că Iohannis a primit actul prin care i se cere numirea unui ambasador în Israel, deși nu a recunoscut / FOTO

Președintele Klaus Iohannis a spus joi, 26 aprilie, la Bacău, că nu ştie ca Guvernul să fi facut propunerea de ambasador. „Nu am văzut aşa ceva, dar nici nu am verificat. O să întreb la colegi dacă există aşa ceva”. Însă, Guvernul a trimis actul cu propunerea de ambasador încă din data de 21 martie.

Viorica Dăncilă i-a spus lui Victor Ciutacu, într-un interviu pentru România TV, că nu știe motivul pentru care președintele a spus că nu știe de propunerea făcută.

”Viorica Dăncilă: Noi nu avem ambasador la Ierusalim.

Victor Ciutacu: Domnul presedinte spunea ca nici nu l-aţi propus.

Viorica Dăncilă: Pe data de 20 martie a fost propus un ambasador pentru Israel.

Victor Ciutacu: Doamna, suntem in 27 aprilie.

Viorica Dăncilă: 27 aprilie. Exista o inregistrare, o sa va pun la dispozitie hartiile, exista o inregistrare ca aceasta hartie a fost inmanata Administratiei Prezidentiale. Deci, noi am procedat corect.

Victor Ciutacu: Banuiesc ca exista un numar de intrare

Viorica Dăncilă: Este un numar de intrare, este un numar de inregistrare.

Victor Ciutacu: E o luna si o saptamana. Domnul presedinte nu a stiut, intr-o luna si o saptamana? Sau s-a facut ca nu stie ca sa va puna pe dvs intr-o situatie penibila?

Viorica Dăncilă: Nu stiu motivul si nici nu vreau sa ma antepronunt pe acest scenariu, dar cert este ca noi ne-am facut datoria.

Victor Ciutacu: Partea israeliana a fost consultata cu privire la propunerea Guvernului?

Viorica Dăncilă: Nu, noi am facut o propunere, nu ne-am consultat inainte. Am spus ca este foarte bine sa avem ambasador. Avem foarte multe tari in care nu avem ambasador. Nu avem la Bruxelles si trebuie sa preluam presedintia Consiliului Uniunii europene la 1.

Victor Ciutacu: Acolo ati propus ceva?

Viorica Dăncilă: Nu am propus inca, stiti bine ca nominalizarile de ambasadori se fac de presedintele Romaniei. Avem propuneri, o sa mergem cu ele catre Administratia Prezidentiala.

Victor Ciutacu: Mergeti la cineva care nu mai are incredere in dvs

Viorica Dăncilă: Bun, nu o sa merg eu, o sa transmitem adresele, dar daca cineva nu are incredere in premier, ceea ce este cel putin ciudat...”, a fost schimbul de replici de la România TV.

