DOVADA că Rusia se pregătește de RĂZBOI: Mutări masive de ARSENAL MILITAR spre Siria

Nave de război ruse încărcate cu tancuri şi echipamente militare au fost reperate în timp ce se îndreptau spre baza navală rusă din Tartus (Siria), după ce SUA, Marea Britanie şi Franţa au lansat în zorii zilei de sâmbătă atacuri aeriene împotriva unor facilităţi din Siria având legătură cu programul sirian de arme chimice, relatează mai multe surse media britanice, printre care Daily Mail, The Sun, The Mirror şi portalul de ştiri Metro.

Observatorul naval turc Yoruk Isik a postat duminică fotografii cu nave de război ruse, sugerând că Rusia şi-a intensificat eforturile militare în Siria, scrie agerpres.ro.

Citește și: EXCLUSIV! Dragnea vrea remaniere cât mai repede! Ce miniștrii surpriză sunt vizați

O navă de desant din clasa Alligator Proiectul Rusesc 117 a fost observată duminică, în largul coastelor Turciei, îndreptându-se spre baza Tartus, situată pe coasta de nord a Siriei.

Conform imaginilor, ar fi vorba de nava de transport rusă 'Orsk', care face parte din brigada 197 de nave desant din cadrul Flotei Rusiei de la Marea Neagră. Aceasta a fost reperată părăsind strâmtoarea Bosfor, fiind încărcată cu ceea ce păreau a fi tancuri, transportoare blindate, camioane, ambulanţe şi echipamente militare, inclusiv un radar IED. Acesta ar fi al patrulea transport efectuat de nava Orsk de la începutul anului în Siria.

Reinforcement for Russia’s campaign continues amid rising international crisis in #Syria : #ВМФ Project1171 #ЧФ BSF Tapir class LST Orsk transits Med-bound Bosphorus en route to #Tartus carrying BTR80 APCs, Ural4320tanker,ambulance,KamAZ trucks & AirborneTroops VDV’s IVECO 4WDLynx pic.twitter.com/rmfsRRVxnJ

Supply & reinforcement for Russia’s #Syria campaign continues: #ВМФ Project 1171 #ЧФ BSF Tapir class LST Orsk 148 transits Mediterranean-bound Bosphorus en route to #Tartus for its 4th #Syria campaign deployment in 2018 carrying military vehicles & hardware pic.twitter.com/W5uEAPb7xK