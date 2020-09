Dr. Adina Alberts: 'La Sectorul 1 nu există alianţa USR-PLUS cu PNL. Clotilde Armand este DOAR candidatul Alianței USR-PLUS'

Medicul Adina Alberts, candidata Pro România la Primăria Sectorului 1, afirmă că în sector nu există o alianţă reală între USR-PLUS şi PNL. Aceasta dezvăluie că pe buletinul de vot nu este trecut decât USR-PLUS. Candidata Pro România a avut un schimb de replici pe această temă cu Virgil Guran, consilier al premierului Orban.

"Eu nu mai permit celor care “ronțăie” vorbe la televizor să-și mai bată joc de noi și de cei de acasă care ne privesc. De aceea am întrerupt astăzi spectacolul hilar pe care l-a oferit consilierul premierului Orban, domnul Virgil Guran, în emisiunea “Esențial”, de la Antena 3, la care am participat. Este inacceptabil să încerci să prostești pe toată lumea, să bălmăjești vorbe de neînțeles, doar ca să convingi oamenii ca să înghită o minciună sfruntată. Căci este doar o minciună afirmația că există o alianță între PNL și USR-Plus pentru susținerea doamnei Clotilde Armand la primăria sectorului 1. Mă bucur că am reușit să zădărnicesc planul domnului Guran și l-am făcut să recunoască eșecul negocierilor dintre PNL și USR-Plus. Clotilde Armand este DOAR candidatul Alianței USR-Plus la Sectorul 1. Fără PNL! PNL-ul nu are candidat pentru funcția de Primar la Sectorul 1 și își minte propriul electorat!", scrie Adina Alberts pe Facebook.