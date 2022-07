Dr. Alexandru Vlad Ciurea: Un neurochirurg care nu se adaptează la tehnologie este un neurochirurg depăşit

Profesor doctor Alexandru Vlad Ciurea, profesor emerit al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" şi membru de Onoare al Academiei Române, a susţinut, sâmbătă, în ultima zi a Conferinţei naţionale "Tehnologia & IHealth în Medicina Secolului XXI" de la Târgu Mureş, că un neurochirurg care nu se adaptează la tehnologie este un neurochirurg depăşit, fiindcă acest domeniu nu mai poate fi posibil fără tehnică.

"Nu se poate medicină, nu se poate neurochirurgie fără tehnologie. Oricât ai fi de îndemânatic pe mâna dreaptă, trebuie să îţi foloseşti şi mâna stângă, or tehnologia vine pe mâna stângă, iar tu cu mâna dreaptă duci tehnologia spre această bijuterie umană care este creierul. Este pas de pas, exact ca într-o căsătorie, suntem mână în mână. Ai făcut un pas înainte în neurochirurgie pe îndemânare, trebuie să faci un pas înainte şi pe tehnologie. Un neurochirurg care nu se adaptează, care adoptă o atitudine de nu cunosc, nu vreau, este un neurochirurg depăşit. Noi, când spunem neurochirurgie, înseamnă minim invaziv, înseamnă micro neurochirurgie, deci înseamnă tehnologie", a declarat, pentru AGERPRES, profesor doctor Alexandru Vlad Ciurea, care este şi fondatorul Centrului de Excelenţă în Neurochirurgie.Evoluţia tehnologiei în acest domeniu al medicinei, a arătat doctorul Ciurea, a fost explozivă, iar actul medical în domeniul neurochirurgiei nu mai poate fi conceput fără aspectul tehnic."Nivelul tehnologiei în neurochirurgie a izbucnit ca Vezuviul, toată lumea ştie, toată lumea vrea, toată lumea poate şi sunt spitale în care tehnologia s-a dezvoltat, şi clinic, în mod deosebit, şi merg înainte. Este exact ca un drog, care ne place, ne place, ne place şi ne acoperă întreg creierul, şi din profunzime, iar noaptea ne gândim la tehnologie. Tehnologia şi actul medical se îmbină, nu aş spune 50 - 50%, dar nu poţi să realizezi fără tehnologie. Am fost în cel mai mare centru universitar de tehnologie şi neurochirurgie din INI (International Neuroscience Institut) din Hanovra şi constatam că pentru a aborda anumite zone întâi o faci tehnologic, pe fantomă, după care te duci la om şi faci structurile umane. Deci întâi era tehnologia şi apoi abordul uman manual. Însă fiinţa umană este una singură, fiinţa umană se compune şi din structuri anatomice vasculare, dar şi din structuri psihice pe care noi nu putem să le ştim decât dacă noi, care suntem şi oameni, înţelegem pacientul şi aprofundăm tehnologia şi cu restul de minte, creier, simţuri, gânduri ale pacientului", a arătat profesorul Ciurea.Profesor doctor Alexandru Vlad Ciurea a devenit, din acest an, membru de onoare al Academiei Române şi consideră că această recunoaştere se datorează activităţii sale didactice şi ştiinţifice."Când eşti votat, în primul rând, de secţia ta medicală, înseamnă că cei care sunt acolo - sunt un număr limitat, 19 persoane - toţi ştiu despre tine şi votul lor este secret. Trebuie să fii un om cunoscut, un om care ai făcut ceva în domeniul specialităţii mele, de neurochirurgie, şi la nivel de membru de onoare în medicină, în general, pentru că se consideră că membru de onoare trebuie să fii formator de opinie medicală şi generală. În Adunarea mare, când am fost votat, în 2 februarie 2022, orice persoană putea să se ridice şi să vorbească împotriva mea, orice persoană putea să mă critice, să mă aprecieze sau să voteze împotrivă din foarte multe motive. Am fost votat cu unanimitate", a spus dr. Alexandru Vlad Ciurea.Prima Conferinţă naţională "Tehnologia & IHealth în Medicina Secolului XXI" s-a încheiat sâmbătă după patru zile de dezbateri şi prezentări de invovaţii şi tehnologii aplicate în diferite sectoare ale medicinei româneşti, a fost organizată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureş şi Asociaţia Medicală Română, sub patronajul Academiei Române.