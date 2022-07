Dr. Ioan Sporea: 'Suntem în prima linie a cercetărilor, a publicaţiilor în ultrasonografie'

Directorul Centrului de Excelenţă al Federaţiei Mondiale de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie, profesor universitar doctor Ioan Sporea, a declarat, vineri, la Conferinţa Naţională "Tehnologia & IHealth în Medicina Secolului XXI" de la Târgu Mureş, că cercetătorii români sunt în prima linie la nivel mondial în domeniul ultrasonografiei, potrivit Agerpres.

"Unul dintre domeniile care s-au dezvoltat foarte, foarte mult în practica medicală clinică e şi ultrasonografia. Deşi e o metodă veche, de vreo 60-70 de ani, dezvoltările tehnologice din ultimii 20, să zicem, au fost extraordinare şi au făcut ca o metodă relativ simplă, ieftină şi la îndemâna medicului să fie foarte mult folosită în practică şi să ne folosească pentru a finaliza un diagnostic (...) În domeniul meu, în gastroenterologie, hepatologie suntem foarte deschişi. Nu aş vrea să spunem chiar că suntem lideri, deşi putem să afirmăm că acum o lună am avut Congresul Mondial de Ultrasonografie în România, la Timişoara, unde am adus toţi specialiştii, iar această oportunitate de a avea această manifestare a fost ca o recunoaştere a performanţelor, pentru că suntem în prima linie a cercetărilor, a publicaţiilor în acest domeniu, şi încercăm şi reuşim să implementăm cercetarea imediat în practica clinică", a afirmat profesor doctor Ioan Sporea.

Potrivit acestuia, şcoala românească de ultrasonografie este foarte bine văzută la nivel internaţional.

"Noi am avut, până anul trecut, preşedinte al Asociaţiei Europene de Ultrasonografie pe domnul profesor Adrian Săftoiu, în structurile boardurilor europene şi mondiale sunt mulţi colegi români, ca o recunoaştere a publicaţiilor, pentru că noi am făcut multă cercetare, publicaţii foarte bine recunoscute, deci nu ne simţim cu absolut nimic inferior colegilor din întreaga lume în acest domeniu", a precizat dr. Sporea, pentru AGERPRES.

Doctorul Ioan Sporea este şeful Clinicii de Gastroenterologie şi Hepatologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara iar în cadrul Conferinţei Naţionale "Tehnologia & IHealth în Medicina Secolului XXI" a vorbit despre ecografia multiparametrică, o metodă extrem de rapidă de diagnosticare.

"Cred că la ora actuală medicina fără tehnologie nu s-ar mai putea dezvolta. Am avut noi mari maeştri în România, profesorul Fodor, profesorul Haţegan, şcoala clujeană, care erau foarte buni diagnosticieni, dar cred că la ora actuală nu ar putea face nimic fără tehnologie. Am făcut foarte multe biopsii la viaţa mea şi am făcut foarte mulţi pacienţi nefericiţi prin biopsiile astea, iar acum toate aceste lucruri le putem înlocui printr-o evaluare de 5 minute care ne dă foarte, foarte mulţi parametri şi foarte, foarte exacţi. Gastroenterologul are două mâini, o mână este endoscopia şi o mână este sonografia şi ca să fii un gastroenterolog, un hepatolog complet este bine să le stăpâneşti pe amândouă foarte bine şi dai, în felul acesta, pacientului un acces la un diagnostic corect şi foarte rapid. De asemenea, îi dai încredere că vine în cabinet şi pleacă cu diagnosticul şi cu atitudinea terapeutică într-un timp relativ scurt", a mai arătat profesor doctor Ioan Sporea.

Conferinţa Naţională "Tehnologia & IHealth în Medicina Secolului XXI" este organizată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureş şi Asociaţia Medicală Română, sub patronajul Academiei Române.