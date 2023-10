Drăgan (ME): Contracte de peste 330 de milioane de euro au fost semnate cu Transelectrica pentru dezvoltarea reţelei de transport

Contracte de peste 330 de milioane de euro au fost semnate prin Fondul pentru modernizare cu operatorul de transport Transelectrica, pentru dezvoltarea şi întărirea reţelei de transport şi creşterea rezilienţei, a anunţat, marţi, secretarul de stat în Ministerul Energiei Dan Drăgan.

"Nu putem avea mai multe surse de producţie de energie fără a întări reţeaua de transport, reţeaua de distribuţie a energiei electrice şi reţeaua Transgaz. Pot să vă confirm că, prin Fondul pentru modernizare, la acest moment, contracte de peste 330 de milioane de euro au fost semnate cu operatorul de transport Transelectrica, pentru dezvoltarea şi întărirea reţelei de transport şi creşterea rezilienţei", a menţionat Dan Drăgan, la dezbaterea "Marea Industrie, contributor important la PIB-ul României", potrivit Agerpres.

El a făcut referire la o schemă de 1,3 miliarde de euro, fiind contracte în analiză şi unele în implementare pentru societăţile de distribuţie.

În opinia sa, toate măsurile de dezvoltare a reţelei de digitalizare cu siguranţă vor avea un impact major asupra preţului energiei, asupra pieţei de energie, având în vedere dispersia şi dezvoltarea micro-reţelelor, în condiţiile în care vor fi mai mulţi producători independenţi de energie în perioada următoare.Totodată, secretarul de stat a amintit şi despre partea de decarbonare."În acest moment avem o schemă în derulare pe producţia de hidrogen din surse regenerabile, având la bază finanţarea prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Urmează ca, după închiderea acestui apel de proiecte şi semnarea contractului, o schemă asemănătoare să fie derulată şi prin Fondul pentru modernizare. Totodată, ne uităm la dezvoltarea de biocombustibil şi lucrăm la elaborarea unei scheme de finanţare în acest domeniu, având în vedere ţintele pe care România şi le-a asumat la nivelul anului 2030 şi, nu în ultimul rând, ne uităm la eficienţa în industrie", a adăugat Dan Drăgan.El a precizat că Ministerul Energiei are un apel de proiecte derulat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro, şi, totodată, elaborează o schemă împreună cu industria prin care doreşte să aloce fonduri necesare pentru această creştere a eficienţei în industrie."Aici avem nişte restricţii prin regulamentul 1001 de implementare a Fondului pentru modernizare, de reducere semnificativă a emisiilor de CO2 pe unitatea de produs finit - şi căutăm în acest moment cea mai bună modalitate de a putea lansa o schemă care să poată să fie pusă în aplicare împreună cu actorii din domeniul industrial", a mai spus secretarul de stat.Pe de altă parte, Drăgan a vorbit despre ghidurile care se află în elaborare în acest moment, scheme deja aprobate pentru industrie."Mă refer la partea industrială, la partea de prosumatori industriali, de 500 de milioane de euro. În acest moment se lucrează la elaborarea ghidului, care va fi pus în transparenţă publică în perioada imediat următoare", a mai spus Drăgan.În plus, există şi o schemă care se adresează sectorului agricol, tot de 500 de milioane de euro."Ghidul a fost elaborat între timp împreună cu Ministerul Agriculturii, sub coordonarea Ministerului Energiei. Acest apel de proiecte pentru consumatorii care doresc să-şi dezvolte capacităţi de producţie din surse sustenabile, consumatori care activează în sectorul agricol, va fi lansat începând cu luna noiembrie. Deci, sunt încă 1 miliard de euro alocaţi pentru capacităţi industriale în România pentru a-i ajuta pe aceşti producători industriali să-şi dezvolte propriile capacităţi de cogenerare", a susţinut reprezentantul Ministerului Energiei.În altă ordine de idei, secretarul de stat a menţionat planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia prin care au fost create SPV-uri de producţie din surse regenerabile şi prin gaz natural, centrale pe ciclu combinat."În aceste SPV-uri au fost cooptaţi parteneri privaţi şi mă bucur că multe dintre ele sunt companii industriale care îşi vor dezvolta astfel şi capacităţi suplimentare de producţie de energie din surse regenerabile sau având la bază gazul natural prin noi centrale pe ciclu combinat, flexibile şi eficiente, pregătite pentru utilizarea gazului în amestec cu hidrogenul", a mai spus Drăgan.În ceea ce priveşte partea de captare şi utilizare a carbonului, Ministerul Energiei se află în curs de elaborare a unei scheme de ajutor, "urmărind îndeaproape ceea ce se întâmplă în industria aceasta, pentru a observa când proiectele pot deveni comerciale şi bancabile"."Ştiu că există producători de energie şi gaze naturale din România care discută despre această tehnologie şi, împreună cu marea industrie, sunt convins că în perioada următoare vom avea şi proiecte anunţate în acest sens, iar suportul pentru această tehnologie de captare şi utilizare a carbonului va fi realizat inclusiv prin Fondul pentru modernizare. Este foarte importantă realizarea unor capacităţi energetice semnificative în domeniul nuclear, în domeniul gazului, care vor asigura tranziţia până în 2050 către surse de energie regenerabilă", a subliniat secretarul de stat.