Dragnea ameninţă orice procuror care ar da curs plângerii penale a lui Orban împotriva lui Dăncilă: 'Riscă să plătească greu'

Liviu Dragnea afirmă că orice procuror care va da curs plângerii penale a lui Ludovic Orban împotriva Vioricăi Dăncilă. Liderul PSD se declară convins că Iohannis a comandat plângerea penală.

"Ce pot sa va spun este ca e o comanda foarte ferma, nu intamplator a fost pus imediat Horodniceanu interimar la DIICOT. Eu sper sa nu fie niciun procuror care sa riste atat de mult incat sa dea curs la aceasta demenţă. Foarte multi procurori risca sa plateasca greu. Frica pe care o au îi face sa nu-si mai ia nicio masura de siguranta. Sunt unii care vor sa se departeze de aceasta zona otravita, gen Uncheselu, care a fugit la Craiova. Sunt unii care nu mai vor sa participe la aceste abuzuri si sunt unii care raman acolo ca amazoanele, pana moare si ultimul din statul paralel", a declarat Dragnea.

Întrebat cum anume pot plăti procurori care ar da curs plângerii lui Orban, Dragnea a răspuns: "Da, au de platit, pentru ca sunt prevederi in Codul Penal care nu au fost aplicate. Sunt destui in diverse parchete care de abia asteapta sa vorbeasca si sa spuna. Una peste alta, este comanda de la Iohannis, fara niciun fel de dubiu. Vor guvernul jos. Sigur, ca un efect secundar, sa nu ducem la capat ceea ce am inceput. Nu au nicio sansa."

