Dragnea dă ordin Comisiei SRI: Să ancheteze cum a acţionat Serviciul înainte de protestul din 10 august

Liviu Dragnea susţine că se afla la Neptun, pe litoral, în seara zilei de 10 august, când a avut loc protestul din Piaţa Victoriei. Liderul PSD critică SRI pentru că nu a oferit suficiente informaţii despre pericolul violenţelor de la miting, înainte de eveniment.

"Eram la Neptun. Nu eram pe maşina de apă de la jandarmi. Am văzut mai spre seară, recunosc, nu am stat toată ziua pe televizor. Pe la 7-8 am început să mă uit", a declarat Dragnea la Antena 3.

Întrebat ce fel de informaţii a primit de la SRI despre protest, Dragnea a răspuns: "Niciuna. Nu am primit nimic. SRI dă informaţiile în flux normal preşedintelui. La restul, selectiv şi dacă au ei interesul. În mod normal, eu şi domnul preşedinte Tăriceanu ar trebui să avem acelaşi tip de informaţii cu preşedintele şi prim-ministrul."

Dragnea a trimit săgeţi şi către şeful SIE, fostul deputat PSD Gabriel Vlase.

"Primesc foarte puţine informaţii. Apropo, niciuna de la SIE. Probabil că îi trebuie 2-3 ani domnului Vlase să se instaleze. Nu m-a sunat, nu am nevoie, nu l-am sunat ca să-mi dea mie telefon. Să-şi facă treaba acolo, dar să şi-o facă în interesul României", a declarat preşedintele PSD.

Dragnea i-a cerut lui Claudiu Manda, preşedintele Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI, să ancheteze modul în care SRI a oferit informaţiile înainte de miting. "Eu sunt absolut convins că SRI a dat informaţii preşedintelui Iohannis cu mult timp înainte despre ce urmează să se întâmple. Domnul Manda şi comisia SRI ar trebui să verifice când a dat SRI informaţii MAI şi dacă din proprie iniţiativă sau la cerere", a mai declarat Dragnea.

